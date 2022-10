Come sono andati i classe 2008 "non Élite" convocati in Rapp?

Martedì 18 ottobre è andato in scena il raduno della Rappresentativa dell'Under 15, dove, su 44 calciatori convocati dal selezionatore Gabriele Peccati, nove provenivano dal campionato Regionale e uno dal campionato Provinciale di Milano. La partita è stata suddivisa in due tempi da 40 minuti e i 44 convocati sono stati a loro volta suddivisi in due gruppi da 22. Il parziale finale ha raccontato di un 4-1 in favore dei verdi con lo spettacolo che non è mancato né da una parte né dall'altra.

LA SQUADRA ARANCIO

Tra i provenienti dal campionato Regionale, nella squadra arancione, erano presenti: Luca Tabini della Vigor Milano, Valerio Giannattasio del Club Milano e Luis Rama del Sant'Angelo. I primi due hanno giocato i primi 40 minuti mentre il terzo è stato schierato nel secondo tempo. Buona prestazione in mezzo al campo per Valerio Giannattasio che, oltre a provare a più riprese il tiro da fuori trovando sempre la risposta del portiere, è stato bravo a smistare palloni e a portare ordine nei momenti in cui la sua squadra non riusciva a trovare spazi. Nel primo tempo ha avuto tanto da lavorare Luca Tabini, schierato in difesa, quando la squadra verde ha aumentato i giri del motore trovando diversi spazi da attaccare. Il suo apporto, tuttavia, è stato convincente. Buoni i 40 minuti di Luis Rama che ha cercato più volte il tiro e, con le sue ripartenze veloci sulle corsie, ha creato non pochi pericoli alla retroguardia avversaria.

LA SQUADRA VERDE

I protagonisti della squadra verde che rappresentavano il campionato Regionale sono stati: Davide Bonetti del Sangiuliano CVS, Mattia Cereda della Casatese, Riccardo Vargiolu della Macallesi, Mattia Sabei del Rozzano e Thomas Clementi della Sestese. Buon primo tempo per Davide Bonetti che non è riuscito a trovare il gol ma ha avuto le sue buone occasioni, inoltre ha creato spazi per i compagni che si spingevano in avanti. Mattia Cereda ha difeso la porta nel secondo tempo ed ha effettuato delle belle parate evitando che la squadra arancione potesse recuperare dallo svantaggio. Merito anche di Riccardo Vargiolu, anch'esso in grado di difendere il vantaggio con dei buoni interventi difensivi. Per Mattia Sabei e Thomas Clementi, protagonisti del secondo tempo, non ci sono state molte occasioni per incidere in maniera significativa ma hanno comunque messo in mostra le loro capacità di accelerazione sulle rispettive corsie. Da sottolineare anche la prova di Federico Marulli, classe 2008 proveniente dal campionato Provinciale di Milano, che non ha per niente sfigurato in mettendo in mostra le sue qualità in un contesto importante quale quello della Rapp Regionali.