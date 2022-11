Sozzi si siede in regia e Lesmo ruba la scena sulla fascia: i gioielli di casa illuminano la Rapp

Passione, voglia di emergere e spirito di sacrificio: è questa la ricetta che ha spinto 44 dei circa 130 ragazzi pronti a giocarsi un posto per il celebre Torneo delle Regioni a sfidarsi a rispondere presenti alla chiamata di Medici per quello che pare essere l'ultimo incontro prima delle amichevoli della Rapp. Le poche emozioni regalate nel complessosottolineano inequivocabilmente l'equilibrio tra la Squadra Arancio e la Squadra Verde, entrambe forti e ben equipaggiate in ogni ruolo. 100 minuti che mostrano fasi di gioco e intensità differenti a seconda del momento, che hanno alla fine visto trionfare i Verdi grazie a un rigore glacialmente realizzato da Ferrari. Se nella prima frazione di gioco gli Arancioni si profondono in un rapido e perfetto tiki-taka con Sozzi al centro del gioco, i Verdi hanno preferito affidarsi alla rapidità dei loro esterni, Lesmo e Laini, nel ruolo di mezz'ala, su tutti: sarà proprio Lesmo, dopo una rapidissima azione tutta di prima iniziata da Morstabilini, corretta da Ferrari e rifinita da Maruffi, ad andare al tiro con un sinistro dalla lunetta, persosi di poco alto sopra la traversa. Negli ultimi 50 minuti, invece, complice anche l'ingresso di giocatore più estrosi e maggiormente dediti alla fase offensiva, i tatticismi sono talora saltati ed è prevalsa l'iniziativa del singolo: se per gli Arancioni è Agui a prendersi la scena, nei Verdi, malgrado i pochi palloni toccati, i numeri di Gambarini e Misani non sono certo passati inosservati agli amanti di un calcio di qualità.

PASSATO E FUTURO

Dopo il raduno di Verano Brianza del 20 ottobre scorso, Medici ha avuto modo di testare i suoi ragazzi la settimana successiva a Capriate, dove i suoi ragazzi hanno disputato 100 minuti di alto livello in ogni fase e fondamentale del gioco: una prestazione positiva cui ha fatto seguito quella di oggi al comunale di Pozzuolo. Se gli impegni contro Como (30 novembre) e Monza (14 dicembre) appaiono confermati, lo svolgimento di un eventuale quarto incontro sembra ad oggi essere un’ipotesi non realizzabile. Qualunque sia l’avversario da sfidare, Medici ha però le idee chiare: tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi e avere solide certezze sui magici 22 che dal 20 al 27 aprile rappresenteranno la Lombardia al Torneo delle Regioni.





I TALENTI

Nonostante il Comunale di Pozzuolo sia stato quest’oggi il palcoscenico per 44 ottimi interpreti del calcio giovanile, al termine delle 4 frazioni di giocovi sono state alcune individualità riuscite maggiormente ad emergere e distinguersi, pronte a mettere in difficoltà Medici al momento di stilare la lista per il tanto ambito Torneo delle Regioni. Faro della squadra arancione è stato senz’altro Edoardo Sozzi: classe 2005 già pedina imprescindibile nella prima squadra del Pozzuolo, sceso in campo con la casacca numero 4, è un centrocampista completo, che coniuga una buona fisicità ad un’ottima visione di gioco, unita ad una notevole abilità di gestire e direzionare precisamente il pallone ai compagni. Assieme a lui, a dirigere il traffico in mediana, Thomas Bisha, in forza alla Polisportiva Prevalle: numero 8 dinamico e di grande spirito di sacrificio, pur essendosi leggermente affievolito nella ripresa, si è distinto per grandi doti in fase di interdizione e di non possesso. Anche la fascia destra Arancione ha regalato piacevoli sorprese: da un lato Antonio Simone, anch’egli tra le file della prima squadra del Pozzuolo, terzino abile in fase di copertura e sempre pronto a smarcarsi e dimostrarsi un ausilio importante nel far ripartire l’azione; dall’altro il rapidissimo Ibrahim Younis, gioiello del Carpenedolo che fa della progressione e del dribbling le sue armi migliori. Caratteristiche importanti che nel secondo tempo si sono potute intravedere anche in Emou Ange Agui, tesserato della Bedizzolese, il cui estro in fase offensiva ha dato brio al proprio reparto per l’intera durata del suo match.

Antonio Simone, tra i più in evidenza



Per quanto riguarda invece la squadra verde,hanno suscitato grande attenzione tre giocatori in particolare: il primo, Gabriele Lesmo, di proprietà del Pozzuolo, terzino sinistro rapido e completo, messosi in luce come baluardo della sua difesa assieme a Emanuele Mihai Lazar,numero 6 dotato di tutti i fondamentali che un centrale dovrebbe possedere: grinta, tempismo, sicurezza ed efficacia negli interventi, peculiarità cui aggiunge un lancio potente e preciso, grazie al quale riesce a smarcare al meglio il suoi attaccanti. Infine, Matteo Laini, classe 2004 nella rosa del Darfo Boario, che possiede una grande abilità di inserimento e di una straordinaria duttilità, grazie alla quale riesce a rendere al meglio in qualsiasi zona del campo: in particolare, quando ha ricevuto palla sulla fascia, i suoi cross tagliati per il numero 9 Stefano Ferrari, bomber dello Scanzorosciate e autore del rigore che ha deciso il match, hanno creato non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Benché meno appariscenti rispetto ai compagni, è tuttavia doveroso citare il portiere Riccardo Catizone, estremo difensore militante nella Vergiatese carismatico e ottimo condottiero di una difesaapparsa molto solida anche grazie alle sue indicazioni, e due giocatori offensivi quali Christian Gambarini del Rovato, bravissimo a scovare corridoi invisibili tra i nugoli di maglie avversarie, e Lorenzo Misani del Pozzuolo, che, benché poco imbeccato dai compagni, conferma ancora una volta di rivelarsi insidiosissimo grazie alla sua abilità nell’attaccare la profondità.







LE PAROLE

Si avvicina il momento di tirare le somme per un orgoglioso Matteo Medici, pienamente soddisfatto dei ragazzi scesi in campo: «Come ho detto alla selezione, con oggi abbiamo visionato in totale 130 ragazzi, ognuno che denota caratteristiche particolari, positive e negative, e qualora decidessimo di svolgere una nuova selezione ci sarebbero altri 40 giocatori da valutare. Per tali ragioni sarà difficile per me selezionarne solo 20 da portare al Torneo delle Regioni in aprile, considerando anche che da qui alla prossima primavera possono cambiare molte cose. Per quanto riguarda invece il match di oggi in sé, la gara di oggi ha denotato un buon livello sia sul piano della qualità che della fisicità, quest’ultimo fattore importante in competizioni come quella che ci aspetta dove si gioca una gara al giorno. Sono contento di aver visto che i ragazzi scesi in campo sono ben preparati da un punto di vista tecnico-tattico: con le loro società stanno lavorando bene. Io mi sono limitato a disegnare un modulo e ad assegnare ruoli, ma quanto messo in campo è frutto di ciò che sanno e hanno acquisito in questi anni».







IL TABELLINO

SQUADRA ARANCIO-SQUADRA VERDE 0-1

RETE: rig. Ferrari (SV).

SQUADRA ARANCIO: Belitrandi, Martinetti, Simone, Sozzi, Cossetti, Brignoli, Younis, Bisha T., Bisha D., Patarini, Longhi, Franzoni, Cassinelli, Pizzoni, Aliotta, Meroni, Keci, Sosna, Agui, Occhiuzzi, Sanzo.

SQUADRA VERDE: Catizone, Morstabilini, Lesmo, Lanni, Paleni, Lazar, Marruffi, Lorandi, Ferrari, Caffi, Damioli, Re, Zecca, Moncecchi, Marrocco, Ciarmoli, Leoni, Gamarini, Alberido, Misani.