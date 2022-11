La Rappresentativa Under 15 Regionale torna in campo e lo fa sempre a Gassino, sempre agli ordini di Diego Salvamano. Secondo giro di convocazione per molti, per altri è la prima volta, ma ciò che è chiaro è che il cerchio inizia a stringersi e la qualità in campo, inevitabilmente si alza. QUI COME È ANDATO IL RADUNOLA FOTOGALLERY...