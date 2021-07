Accademia Borgomanero, ecco tutti gli allenatori del Settore giovanile: novità Rossini per l'Under 17 e Valentini sugli Under 14

In casa Accademia Borgomanero è stato definito l'organico allenatori per quanto riguarda l'attività agonistica. Buon lavoro del Responsabile del Settore giovanile Gianpiero Forzani, che è riuscito ad ottenere conferme importanti e ad assicurarsi tecnici di livello per sostituire quelli uscenti. Cominciamo da Paolo Ottina, che dopo i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni resterà saldamente al timone della Under 19 rossoblù. Per quanto riguarda l'Under 17, la panchina è stata affidata ad Emiliano Rossini; il tecnico, che nelle scorse stagioni ha allenato Novara, Gozzano e Arona, non vede l'ora di iniziare: <<Ho scelto l'Accademia perché c'è un ottimo programma di crescita per i giovani, si lavora in ottica Prima squadra e questo è sempre un bene; l'annata Allievi può essere un trampolino di lancio sia per me, sia per i ragazzi>>. Simone Roncarolo passa dalla panchina dei 2004 a quella dei 2006, i futuri Under 16, mentre Emanuele Tavasci mantiene la categoria Under 15. Infine, per quanto i riguarda i 2008 al loro primo anno di agonismo, c'è il gradito ritorno di Claudio Valentini: <<Sono felice di essere di nuovo all'Accademia dopo essere andato via tre anni fa; questa è una delle società più serie del panorama calcistico territoriale, mi sono sentito subito nuovamente in sintonia con l'ambiente>>.