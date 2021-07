Solbiatese, Luca Mezzotero resta nerazzurro: il giovane tecnico guiderà l'Under 16, sarà vice in Juniores e giocherà in Promozione

La Solbiatese ha scelto Luca Mezzotero per l'Under 16 Regionale. Il tecnico nerazzurro, nato e cresciuto (soprattutto calcisticamente) a pane e pallone proprio a due passi dal centro sportivo di Solbiate, proseguirà in questo modo la sua avventura pluriennale nella società varesina. Allo stesso Mezzotero sarà affidato il gruppo dei ragazzi classe 2006, già conosciuti nel corso della passata stagione, con i quali sarà impegnato nel campionato regionale di Under 16. Per il giovane allenatore sarà un ritorno negli Allievi "B", dopo la parentesi di due stagioni fa con i classe 2004 che tante gioie hanno portato al tecnico e alla società. Under 16 ma non solo: Mezzotero manterrà il doppio ruolo da allenatore ricoperto già nel corso di quest'annata, essendo stato confermato anche nello staff tecnico della Juniores.

Juniores e prima squadra. In tale contesto - quello dell'Under 19 - il tecnico nerazzurro agirà da vice allenatore. Un ruolo, come detto, già ricoperto durante la stagione appena conclusa, in una categoria che rappresenta l'ultimo passo prima della prima squadra. Attualmente in Promozione, la prima squadra nerazzurra conterà anche sulle prestazioni calcistiche dello stesso Mezzotero, confermato nel ruolo di mezzala/trequartista - dopo l'esperienza da terzino destro ai tempi della prima categoria -anche per la prossima annata. Insomma, il giovane nerazzurro si conferma a tutti gli effetti un vero e proprio stacanovista: anima e corpo per una società, la Solbiatese, che tante soddisfazioni sta portando al giovane tecnico. E, ovviamente, viceversa.