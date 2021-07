Voluntas Montichiari, definito l'organigramma tecnico per la prossima stagione: a Gambardella e Di Giorgio le due regionali

La Voluntas Montichiari scopre le carte in vista della prossima stagione. In casa rossoblù sono infatti stati decisi gli allenatori delle diverse squadre, con i campionati sempre più prossimi all'inizio. Le scelte prese dal nuovo responsabile del settore giovanile Marco Mingardi testimoniano come la società di via Boschetti di Sopra abbia optato per la continuazione progettuale. A partire da Americo Gambardella che sarà, per il secondo anno consecutivo, l'allenatore dell'Under 17. Seppur giocando poche partite, il tecnico aveva dimostrato di sentirsi a proprio agio nella categoria, ottenendo dei buoni risultati nelle prime uscite col gruppo dei 2004. Per l'altra squadra che disputerà un campionato a comitato regionale, ovvero l'Under 15, è stato scelto il profilo di Diego Di Giorgio, che guiderà i 2006 come la scorsa stagione, dopo averne trascorse ben cinque alla guida dell'Under 14.

Allievi. Essendo quello degli Allievi un biennio delicato, alla Voluntas si è deciso di mantenere intatto il gruppo che si appresta ad iniziarlo. Sulla panchina dei 2008 sederà invece Matteo Silvestri. Veterano della categoria, avendoci militato a lungo anche in veste di secondo allenatore, è stato selezionato come principale guida tecnica. L'ultimo slot libero, quello dei classe 2006, sarà riempito da Alberto Filippini, che per il terzo campionato di fila è chiamato a timonare l'Under 16 provinciale rossoblù. Queste quindi le scelte di Mingardi che, alla prima esperienza alla Voluntas Montichiari, spera di cominciare nel migliore dei modi.