Acos Treviglio, scelti gli allenatori dell'agonistica: in arrivo Barone dal Caravaggio, confermato Matteo Ortori con i classe 2006

Tra conferme e novità, anche l’Acos Treviglio definisce l’organigramma tecnico dell’agonistica grazie al lavoro del suo responsabile del settore giovanile Alessandro Bigatti. Ad affrontare il campionato regionale Under 17, insieme al gruppo di ragazzi classe 2005, ci sarà Mauro Scasserra che, diventato giallonero nel 2015, ha incominciato la sua avventura nella Scuola Calcio, prima Pulcini e poi Esordienti, fino ad approdare nella categoria Allievi con i 2003 e in Juniores, sempre con lo stesso gruppo. Il giovane tecnico, appena venticinquenne, è pronto a un’altra sfida interessante che saprà affrontare con il giusto metodo e approccio, nonostante questo ostacolo rappresenti ancora una delle sue prime esperienza da allenatore.

L’Under 16 sarà responsabilità di Matteo Ortori che per il terzo anno consecutivo accompagnerà il gruppo classe 2006, preso in mano dal primo anno di Giovanissimi. Anche Ortori rappresenta una sicurezza e una punta di diamante dell’Acos Treviglio in quanto festeggia quest’anno il suo decimo anno in società. A completare l’organico c’è Francesco Barone, grande novità per la prossima stagione, che allenerà i classe 2007 nel prossimo campionato provinciale Under 15. Barone arriva direttamente dal Caravaggio, società nella quale ha svolto il ruolo di allenatore in seconda della Juniores Nazionale al fianco di Fabio Gibellini. Il primo anno di Giovanissimi infine sarà di competenza di Luca Ortori, anch’egli figura storica della società bergamasca che nella stagione passata ha militato sempre nel campionato Under 14 con i ragazzi classe 2007.