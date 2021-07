Bulgaro, confermati in blocco i tecnici della passata stagione: Riccardo Banfi in Under 17, Fabio Malonni prosegue con i classe 2007

Nessun cambio in casa Bulgaro per quanto riguarda gli allenatori del settore agonistico per la prossima stagione, essendo stati Andrea Bianco, Fabio Malonni, Juri Bocconcello e Riccardo Banfi confermati in blocco. Questo è quanto è stato deciso dallo stesso Bocconcello, il quale ricopre il ruolo sia di allenatore che di responsabile del settore giovanile. La decisione di continuare sulla scia della scorsa stagione permetterà a tutti i tecnici di disputare, di fatto, la prima vera stagione con ragazzi che conoscono da almeno un anno. La società comasca potrà così contare su allenatori che conoscono bene l’ambiente e che sono già a conoscenza del materiale umano e tecnico a disposizione. Questo aspetto permetterà a tutte le squadre di lavorare in maniera più rapida sui vari aspetti del gioco, per arrivare pronti ai nastri di partenza della prossima annata, che si preannuncia come un banco di prova cruciale per una generazione intera di giovani calciatori.

Bianco in Under 14. Per quanto riguarda l’Under 14, sarà Andrea Bianco l'allenatore. L’ex Cantù ha tanti anni di carriera alle spalle nei campionati agonistici a livello regionale ed è perfettamente in grado di insegnare ad un gruppo giovane i principi base del calcio a 11 , al fine di disputare un campionato di buon livello. Per la panchina dell’Under 15 Regionale, è stato confermato Fabio Malonni, che continuerà quindi ad allenare il gruppo classe 2007. L’ex Saronno avrà il compito di far disputare ai suoi calciatori la prima vera stagione a livello agonistico, misurandosi così con una sfida molto stimolante.

Banfi promosso. In Under 16 Regionale il tecnico sarà il responsabile Juri Bocconcello. L’allenatore conosce molto bene i suoi ragazzi, dato che si appresta a seguire per il terzo anno consecutivo i classe 2006. Dopo aver avuto un assaggio della competizione nella scorsa stagione con sole quattro partite giocate, quest’anno sarà fondamentale mettere in campo tutte le nozioni tecniche e tattiche acquisite, così da disputare una buona stagione. Infine Riccardo Banfi, dopo due stagioni trascorse sulla panchina dell’Under 16, continuerà a seguire il gruppo classe 2005 in Under 17 Regionale. L’allenatore ex Accademia Rovello, dopo aver accumulato una buona esperienza nelle scorse annate, sederà sulla panchina più prestigiosa del settore giovanile della società comasca e dovrà dimostrare di avere le carte in regola per essere competitivo anche in questa categoria.