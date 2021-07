Casatese, Giacomo Lunare scioglie gli ultimi dubbi sugli allenatori: Biagino De Cesare in Under 16, Cristiano Chefa con i 2008

Gli ultimi dubbi sono stati spazzati via e la Casatese ha completato il quadro allenatori del settore giovanile in vista della prossima stagione. Dopo che Fabio Viganò ha confermato alla guida dell'Under 17 Alessandro Recchia, che sarà per il terzo anno consecutivo l'allenatore dei classe 2005, è toccato al responsabile del settore giovanile Giacomo Lunare - da ormai qualche mese a capo dell'agonistica biancorossa - sciogliere definitivamente le ultime riserve e decidere gli altri tre tecnici dell'agonistica.

Esperienza De Cesare. A capo dell'Under 16 ci sarà un profilo di assoluta garanzia: Biagino De Cesare. Il tecnico ex Varedo, società nella quale ha militato lo stesso Lunare, ha allenato sia i giovani - a Bresso, San Martino, Niguarda e Afforese - sia, appunto, la prima squadra gialloblù nel campionato di Seconda Categoria. Al suo fianco ci sarà Riccardo Consonni. Chi, come De Cesare e Lunare, è stato nella società brianzola, è Alberto Lombardi. L'ex DB Cesano guiderà l'Under 16, con Lino Barbugliani a spalleggiarlo in panchina.

Chefa in Under 14. Il tecnico dei ragazzi del 2008 sarà invece Cristiano Chefa. L'ex allenatore, fra le altre, di Bruzzano e Lombardina faceva parte della squadra degli Esordienti nella stagione appena conclusa. Ma non sarà un problema il salto nell'agonistica, avendo lui già allenato nella categoria Under 14 a Baggio nell'annata 2019-2020. Anche in questo caso, ci sarà un vice al suo fianco, Daniele Magni.