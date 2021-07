Cedratese, definita la squadra allenatori per la stagione 2021/2022: novità Birarda in Élite, Iovino riparte dall'Under 15

Tre conferme e due novità. Fra conservazione e innovazione, la Cedratese è pronta a lanciarsi nella nuova stagione. Il primo step è stato, nemmeno a dirlo, definire l'organigramma tecnico, in parte confermato, in parte modernizzato rispetto alla scorsa annata. Cominciando dai volti nuovi, il cambiamento più grande riguarda l'Under 17 Élite. Dopo un anno fermo ai box, Renzo Birarda torna in pista e guiderà i 2005 biancocelesti. Subentrato a Gabriele Bortolato, trasferitosi all'Under 19 Nazionale del Legnano, è chiamato ad un compito tanto affascinante, quanto arduo: mantenere la categoria sugli stessi livelli raggiunti dal suo predecessore che, insieme ai 2003 prima e ai 2004 poi, ha portato la società varesina ad essere la vera e propria rivelazione della competizione.

All'attacco. L'altra novità in casa biancoceleste porta il nome di Alessio Pini. L'ex Accademia Inveruno guiderà, nella sua prima stagione col club di via Montesanto, l'Under 16. Nelle poche uscite ufficiali dello scorso campionato, i ragazzi del 2006 hanno dimostrato di avere un notevole potenziale offensivo, andando a segno dieci volte nelle tre partite disputate. Pini si augura che i suoi ripartano con lo stesso spirito, per potersi togliere tante soddisfazioni.Per quello che concerne le conferme, Aniello Iovino resta alla Cedratese, ma con un gruppo diverso dall'anno passato. Sarà infatti a capo dell'Under 15, dopo aver seduto sulla panchina dei 2006. Il tecnico riparte da una squadra che ha disputato appena un match negli ultimi dodici mesi e che sarà quindi da costruire a partire dalle fondamenta.

Due per uno. Capitolo Under 14: la società biancoceleste iscriverà due squadre, una allenata dall'ex Torino Club Vittorio Praderio, l'altra da Luciano Baratelli. Entrambi i profili sono noti da quelle parti, facendo già parte dei varesini dalla scorsa stagione. Ma il passato è alle spalle, quello che conta è il presente. E la Cedratese lo affronta ripartendo dalle sue certezze e dalle intriganti novità.