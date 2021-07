Borgosesia, ecco tutti gli allenatori dell'attività agonistica: Setti rimane con i 2005, Ramazzina per l'Under 16

Dopo aver presentato la domanda di ripescaggio per la partecipazione alla Serie D 2021/22, il Borgosesia si muove anche per quanto riguarda il Settore giovanile. Sono stati ufficializzati gli allenatori dell'attività agonistica, e la scelta è stata quella di dare fiducia e continuità ai profili "casalinghi": tutti i tecnici, infatti, facevano già parte dell'organico dei valsesiani.

Paolo Setti (una parentesi con gli Under 15 del Gozzano per lui nella stagione 2019/20) continuerà il suo lavoro sui 2005, la futura Under 17, dopo averli già seguiti in questa annata; Carlo Ramazzina lascia i 2007 e passa sui 2006, che saranno Under 16; i 2007 saranno invece allenati da Francesco Mancin, che rimane quindi sulla categoria Under 15. Infine, dopo averli seguiti nella Scuola calcio, David Blanco (anche Responsabile dell'attività di base del Settore Giovanile) accompagnerà i 2008 nel loro primo anno di attività agonistica.