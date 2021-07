Fanfulla, Alessandro Ruggiero è il nuovo allenatore dell'Under 17: firma attesa nel tardo pomeriggio

L'intesa è stata trovata, siamo alle strette di mano: Alessandro Ruggiero è il nome scelto da Alessandro Bruschi per l'Under 17 del Fanfulla. La firma del tecnico milanese è attesa per le prossime ore, durante le quali inizierà ufficialmente la sua nuova avventura professionale. Dopo il divorzio improvviso dal Lombardia Uno, che ha portato Massimiliano Gagliardi a richiamare in panchina Massimo Innamorato, Ruggiero torna subito in pista approdando in un settore giovanile - seppur in fase di costruzione - ricco di storia, blasone e fascino. L'avvicendamento Bruschi-Sabbioni ha scosso non poco l'ambiente lodigiano, con il settore agonistico che è ripartito praticamente da zero. Figure nuove, obiettivi chiari: l'approdo di Ruggiero è solamente l'ultimo delle new entry di lusso per il Fanfulla, pronto a ripartire con forza in tutte e tre le categorie regionali: dall'Under 17 - con Ruggiero - all'Under 15.

La carriera. Ciò che non manca al giovane tecnico è l'esperienza, che unita all'ambizione e alla voglia di mettersi in gioco gli ha permesso di togliersi non poche soddisfazioni nella sua vita calcistica. Tra una diretta televisiva e l'altra (è ospite fisso come opinionista nell'emittente televisiva Telenova), il curriculum di Ruggiero è decisamente di tutto rispetto. L'ultima esperienza professionale, come detto, è al Lombardia Uno. Approdato nella società rossonera la scorsa estate, la sua primissima stagione è stata, ovviamente, caratterizzata dallo stop definitivo arrivato dopo appena un mese di lavoro. L'interruzione (alquanto burrascosa) del matrimonio con il club fondato da Paolo Gatti è arrivata all'incirca un mese fa: nel mezzo un'avventura extra-continentale in Ecuador, durante la quale il tecnico - tra una tintarella e l'altra - ha accarezzato il sogno dell'approdo nel professionismo. opportunità ripresentatasi dopo l'addio al Lombardia Uno, prima che l'opzione Fanfulla prendesse piede. Precedentemente tecnico dell'Under 15 Élite dell'Aldini, Ruggiero è stato anche selezionato nel gennaio 2020 per diventare tecnico della Rappresentativa Provinciale Giovanissimi di Milano.

Tasselli. La notizia dell'approdo dell'ex Lombardia Uno, la cui ufficialità - come detto - è attesa per le prossime ore, si va a sommare ad altre due mosse messe a segno da Alessandro Bruschi, entrambe arrivate nelle scorso settimane. Per quanto riguarda l'Under 16, la guida dei classe 2006 è stata affidata a Omar Pea, impegnato nel corso della passata stagione nelle Juniores Regionale del Codogno. Passando all'Under 15, i classe 2007 saranno guidati da Gabriele Ganini, fin qui l'unico volto già noto in casa bianconera. Il quadro dell'agonistica è sempre più definito, in attesa di quelli che saranno gli sviluppi riguardo la panchina dell'Under 14, la quale rimane tuttora l'unica senza ufficialità riguardo la propria guida tecnica.