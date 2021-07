Collegno Paradiso Under 18, Azzolina confermato sulla panchina dei 2004; dal Bsr Grugliasco arriva l'esterno Marinelli

Dopo aver ufficializzato la creazione della categoria Under 18, per il Collegno Paradiso è tempo di rafforzare la rosa 2004. Cominciando dalla panchina, c'è l'importante conferma di Angelo Azzolina, che aveva già seguito i leoni nelle poche partite disputate in Under 17 prima dell'interruzione dei campionati. Per quanto riguarda i giocatori a disposizione del tecnico, il gruppo sarà quasi interamente lo stesso salvo tre eccezioni: l'attaccante Riccardo Bon e il centrocampista Massimiliano Lauretta hanno smesso di giocare, mentre il difensore Francesco Fundone lascerà Collegno per accasarsi (probabilmente) al Moderna Mirafiori. Per sostituirli il Responsabile del Settore giovanile Stefano Peddis si è già messo in moto ufficializzando l'arrivo di Matteo Marinelli, esterno d'attacco proveniente dal Bsr Grugliasco; ma non è finita qui: sono infatti vicinissimi gli innesti dell'attaccante Klaiver Mema (ex Chisola, seguito da tempo da Peddis) e del difensore centrale Luca Canova, in forza al Pianezza. Trattativa in corso, ma appena agli inizi, per il centrocampista del Rivoli Alessandro Schena, e Peddis promette altri 2/3 rinforzi per consegnare ad Azzolina una squadra di assoluto livello.