Schuster, nessuna novità nei tecnici per la prossima stagione: Asmonti continua con i 2007, Vicenti di nuovo in Under 16

Nessuna grande novità ha stravolto quello che pare un equilibrio perfetto, un sistema ben collaudato, instauratosi ormai molti anni fa in casa Schuster. La società ha scelto di riconfermare tutti tecnici, presenti in società già da molto tempo, e divenuti ormai punto di riferimento del settore giovanile neroverde. Poche e lievissime le modifiche sulle panchine, che non snaturano la fisionomia della società. Gli allenatori della società milanese per le categorie Giovanissimi saranno Davide Villa, che dopo due stagioni consecutive alla guida dell’Under 15 ripartirà la prossima stagione sulla panchina dell’Under 14, e Daniele Asmonti, che continuerà il proprio percorso con il gruppo dei 2007, già sotto la sua guida durante la scorsa stagione. Una scelta, quest’ultima, che pare dettata dall’annata complicata dello scorso anno, durante il quale non si è potuto lavorare a dovere. La conferma dello stesso tecnico, infatti, potrebbe aiutare i ragazzi ad affrontare con più sicurezza il campionato regionale.

Allievi e Juniores. Nulla di nuovo neanche per quanto riguarda i due veterani Luigi Vincenti e Roberto Tam, sulle panchine neroverdi da ormai più di una decade. Il primo guiderà, esattamente come accaduto nelle due stagioni scorse, la squadra Under 16, impegnata nel campionato regionale, mentre il secondo si occuperà nuovamente dell’Under 17. A completare il quadro, infine, c’è anche la riconferma di Massimiliano Crippa alla guida dell’Under 19 Regionale, per il quarto anno consecutivo. Stagione nuova, vecchie conoscenze vien da dire, con uno Schuster che non cambia decisamente volto nemmeno quest’anno.