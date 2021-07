Academy Legnano, definite le panchine del settore giovanile: conferme per Riccardo Costantino e Fabio Tibaldo

L’Academy Legnano ha definito l’organigramma del settore agonistico per l’annata 2021-2022. Il responsabile del settore giovanile Orfeo Zanforlin ha delineato le panchine dall’Under 14 all’Under 17 scegliendo la strada della continuità, confermando perciò tutti gli allenatori già presenti nella passata stagione: Riccardo Costantino, Fabio Tibaldo, Daniel Rossi, Moreno Ferrario e Massimiliano Garzonio. La società lilla conta due squadre che prenderanno parte al campionato regionale, ossia Under 15 e Under 17, una squadra in Under 14 e ben due squadre Under 16, che si iscriveranno nei campionati provinciali.

Parola d'ordine: continuità. Per quanto riguarda le categorie che parteciperanno al campionato regionale, la panchina dell’Under 17 è stata affidata a Riccardo Costantino, il quale continuerà a seguire lo stesso gruppo classe 2005 che ha allenato nella scorsa stagione. Costantino conosce bene i suoi ragazzi e l’ambiente societario, trovandosi nelle condizioni ideali per guidare la sua squadra a disputare un campionato di buon livello. In Under 15 la panchina è stata affidata a Fabio Tibaldo che, come Costantino, seguirà lo stesso gruppo di ragazzi della scorsa stagione. Tibaldo, dopo due anni trascorsi in Under 14, ha l’opportunità di tornare ad allenare una squadra che disputa il campionato regionale. Anche in questo caso i presupposti non potrebbero essere migliori per preparare una stagione di alto livello, in quanto il tecnico ha tutte le carte in regola per permettere ai suoi giocatori di esprimersi al massimo delle loro potenzialità.

Conferme e nuovi volti. Per le panchine delle due squadre che disputeranno due campionati distinti in Under 16, sono stati scelti Moreno Ferrario e Massimiliano Garzonio: Ferrario, ex bandiera del Napoli a cavallo tra gli anni '70 e '80, è alla terza stagione a Legnano e, dopo aver allenato due stagioni fa gli Under 17, guiderà uno dei due gruppi di giovani calciatori classe 2006. Il tecnico, che ha alle spalle esperienze importanti in società professionistiche come Spezia e Varese (in quest’ultima ha allenato la formazione Berretti per due stagioni dal 2006 al 2008), ha dalla sua parte un bagaglio di esperienza molto ampio che permetterà alla sua formazione di partire con una marcia in più in vista del prossimo campionato. Anche Garzonio, dopo aver allenato gli Under 17 Regionali nella scorsa stagione, torna ad allenare in Under 16. L’allenatore conosce bene la categoria e la sua conoscenza ed esperienza possono alzare il livello della rosa per giocare un campionato all’altezza delle aspettative. Per la panchina dell'Under 14 è stato scelto Daniel Rossi, il quale prenderà in mano il gruppo classe 2008 nel loro primo anno nel calcio agonistico.