Mirafiori, dall'Under 17 all'Under 14 tutti i rinforzi gialloblù

Tutto definito e pronto per ripartire al meglio. Il Mirafiori si è mosso velocemente e in modo mirato per andare ad inserire i giusti innesti nelle quattro categorie del Settore giovanile. La società di Giovanna Corbo, da poco affidatasi alle sapienti mani di Sebastiano Fiordelisi, nuovo Responsabile del Settore giovanile arrivato da una lunga esperienza al Kl Pertusa, ha già definito i nuovi ingressi dai 2005 ai 2008.

L’Under 17, guidata dal nuovo tecnico Maurizio Pasqualini, ex Bacigalupo (società in cui aveva seguito proprio l’annata 2005), rinforza molto il reparto offensivo. Arriva infatti la punta Filippo Bonello da Venaria (anche ex Rosta), dalla Bruinese in gialloblù anche Lorenzo Ciaravino e Lorenzo Mazzone; mentre dal Bsr ecco anche l’attaccante Simone Demartino. Due ingressi anche dall’Accademia Torino, stiamo parlando di Edoardo Alicata e Niccolò Murgiano. Infine, dal Vianney arriva al Mirafiori anche Adham Jazouli.

Per la futura Under 16, invece, due ingressi alla corte di Fabrizio Vandoni. Dal Bra arriva Cristiano Giacovelli, un giocatore che può essere utilissimo. Cristiano è un esterno sinistro capace di giocare sia alto che basso. Il tecnico, quindi, potrà impiegarlo in più situazioni di gioco. Dal Bacigalupo, invece, ecco il portiere Fabio Borella.

Sono sei i nuovi ingressi tra i classe 2007. Tre nuovi volti arrivano dal Kl Pertusa: il difensore Ayoub Lansari e i gemelli Emanuel Leon Salinas, pronto a difendere i pali, e Richard Leon Salinas, attaccante. Per la mediana arriva dal Nichelino Hesperia Harry Osahon. Ufficialmente in gialloblù anche Pietro Rosato, dai vinovesi del Chisola e Alessio Bruno dal Torino.

Rinforzi pronti anche per i 2008 che accolgono un poker dal Chisola: Elia Casale, Giulio Castellani, Nelson Lorenzo Ignelzi e il portiere Marco Pedrinola. Arriva anche l’ex Kl Pertusa e Vianney Lorenzo Angilletta e Gabriel Aducato dalla Cbs.

Mirafiori che conferma inoltre la presenza dei due gruppi sul biennio Giovanissimi. Come sottolinea Sebastiano Fiordelisi, i gruppi saranno funzionali l’uno all’altro. Non ci sarà una divisione precisa tra primo e secondo gruppo, ma tutti i ragazzi avranno l’opportunità di dimostrare le loro abilità