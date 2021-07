Lumezzane, tra riconferme e volti nuovi: Tomasoni saldo in Under 17, la novità è Baronio per i 2006

Quando mancano solamente poche settimane prima dell'inizio della nuova stagione, le scelte in casa Lumezzane sembrano essere fatte. La squadra bresciana ha puntato forte sulla riconferma di gran parte dell'organico, cominciando Fabrizio Rastelli e Francesco Tomasoni, due allenatori navigati e di indubbia esperienza che quasi con ogni probabilità saranno riconfermati alla guida, rispettivamente della squadra Under 15 e di quella Under 17. Rastelli, approdato in rossoblù due stagioni fa alla guida dell'Under 14 - il tutto dopo numerosi campionati disputati sulla panchina dei giovanissimi del Valgobbiazanano - inizierà un percorso di crescita con i 2007, mentre Tomasoni - ex tecnico Cellatica - condurrà i ragazzi classe 2005 in quella che sarà la loro ultima stagione delle giovanili. Quello che inizierà a settembre sarà il quarto consecutivo in questa categoria per l'allenatore, due delle quali in rossoblù.

Tasselli. Anche per quanto riguarda le altre categorie non vi è ancora nulla di ufficiale, ma è alquanto probabile che l'Under 14 possa essere affidata al Angelo Bortolotti, anch'esso ex Valgobbiazanano e con già un breve passato al Lumezzane. Lo scorso campionato ha guidato - seppur per poco - i classe 2007 in Under 14, mentre quest'anno toccherà a seguire i 2008. A completare il quadro dell'agonistica della società bresciana vi sarà con tutta probabilità Alessandro Baronio, il quale guiderà l'Under 16. Baronio si troverebbe alla sua stagione d'esordio al Lumezzane, ma può vantare una pluriennale esperienza nel territorio bresciano. Il nome per l'Under 19 è quello di Fabian Alberto Liberte. Il tecnico rossoblù, giunto in società la scorsa stagione per guidare l'Under 15, potrebbe trovarsi quest'anno invece a condurre la massima categoria del settore agonistico della società bresciana.