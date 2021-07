Volpiano Under 16, altro rinforzo per Malagrinò: dal Pozzo arriva Burruano per la mediana delle Foxes

Aggiungi un posto a tavola, che c'è un giocatore in più. Continua la faraonica campagna acquisti del Volpiano Under 16, che mette a segno un altro colpo a rinforzo della rosa a disposizione del tecnico Alessandro Malagrinò: si tratta di Angelo Burruano, centrocampista ex Pozzomaina che il Ds delle Foxes Lorenzo De Simone ha strappato all'ultimo minuto all'agguerrita concorrenza della Pro Vercelli, dove il ragazzo aveva già giocato nella stagione 2018/19. Centrocampista adattabile sia da mediano davanti alla difesa sia come mezz'ala, Burruano è cresciuto nella Scuola calcio del Torino, per poi passare alla Pro Vercelli; in seguito le esperienze con Borgaro e Pozzomaina, e ora lo aspetta una nuova avventura a Volpiano.