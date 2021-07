Franco Scarioni: conferme importanti per Dario Folli e Roberto Riva nei i regionali, novità di rilievo per i provinciali

La Franco Scarioni adotta un mix di volti ben conosciuti all'interno della società e nuove conoscenze per le panchine del settore agonistico per la stagione 2021-2022. Con le squadre pronte a ricominciare la preparazione in vista dei prossimi campionati, il responsabile del settore giovanile Tommaso Conversi ha scelto gli allenatori che guideranno i ragazzi che giocheranno nelle categorie comprese tra Under 14 e Under 17: la panchina dei classe 2008 è stata assegnata a Marian Munteanu, reduce dalla precedente esperienza all'Olimpic Trezzano, per i 2007 è stato scelto Leonardo Schingaro proveniente dalla Rondinella, i ragazzi 2006 saranno guidati da Dario Folli, ben noto in casa Franco Scarioni mentre per i 2005 è stata confermata una figura altrettanto nota come Roberto Riva.

Nuove gestioni. Per quanto riguarda le categorie che affronteranno il campionato provinciale, la società ha deciso di affidare le formazioni di Under 14 e Under 15 in mano a due allenatori nuovi, ossia Marian Munteanu e Leonardo Schingaro, ritenuti due figure di livello per poter allenare i ragazzi classe 2008 e 2007, reduci da un anno e mezzo fatto di poche partite giocate. Munteanu guiderà la squadra Under 14, un'annata particolare che vede i ragazzi affrontare per la prima volta il calcio a 11. Il tecnico sarà chiamato ad affrontare questa nuova sfida con un bagaglio di esperienza importante, dopo aver allenato in Under 14 nella Olimpic Trezzano nelle ultime due stagioni e dovrà dimostrare di calarsi bene nel nuovo ambiente e disputare un campionato di buon livello. Schingaro allenerà l'Under 15 e si tratta di una grande sfida per il tecnico ex Rondinelle, che nella società di Sesto San Giovanni ha allenato per una stagione completa la categoria esordienti.

Intesa vincente. Sulla sponda dei regionali vediamo invece che gli allenatori i quali sederanno sulle panchine dei campionati di Under 16 e Under 17 sono volti molto conosciuti, avendo accumulato tanta esperienza a livello di settore agonistico proprio nella società milanese, come Dario Folli e Roberto Riva. I due tecnici hanno un curriculum degno di nota che ha portato all'ennesima conferma da parte della società arancionera. In Under 16 Dario Folli è una conferma dopo aver allenato la stessa categoria nella scorsa stagione e quest'anno dovrà dimostrare di essere l'arma in più nell'arsenale della squadra per disputare un campionato degno di nota. Anche per quanto riguarda la panchina più prestigiosa del settore giovanile, ossia l'Under 17, il nome di Riva è una conferma per la categoria e la scelta è sicuramente corretta, visto che i ragazzi classe 2005 affronteranno un campionato di alto livello.