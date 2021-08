Lentatese, quasi completato il quadro dell'agonistica guidata da Andrea Leone: confermato Mainardi, in arrivo Paolillo

È ormai completo il quadro in casa Lentatese. Manca infatti solo un tassello a definire l’organigramma tecnico della società in vista della nuova stagione sportiva. Il lavoro del responsabile del settore giovanile, Andrea Leone, sta continuando a vele spiegate alla ricerca di portare il massimo risultato dalle scelte compiute in queste settimane. Il direttore sportivo, Paolo De Nicolo, ha riposto totale fiducia proprio in Leone, al quale manca solo da concludere la decisione del prossimo allenatore dell’Under 16, unica categoria ancora scoperta ma questione risolvibile nel breve periodo. A sedere sulla panchina del prossimo campionato regionale Under 17 ci sarà Luigi Mainardi, il quale inizierà il suo terzo anno tra le fila rossoblù e che continuerà il suo percorso insieme allo stesso gruppo di ragazzi, mentre per quanto riguarda la categoria dell’Under 15 è stato scelto Vittorio Londei.

Tasselli. Direttamente dalla società del Molinello, di Cesano Maderno, Londei ha ricoperto tra gli altri il ruolo di direttore sportivo e giocatore della prima squadra nella stagione 2018-2019. Dal prossimo anno accompagnerà i ragazzi classe 2007 nel campionato regionale. A dirigere l’organico dei classe 2008 nel campionato provinciale Under 14 sarà invece Gerardo Paolillo, una figura di esperienza che ha allenato, tra le altre, il Como, Cantù e Saronno, sia in prima squadra che in categorie dell’agonistica a livello regionale. Tutto praticamente quasi pronto in casa rossoblù e il lavoro di Leone, a breve, sarà ultimato definitivamente in vista della ormai prossima stagione 2021-2022.