Chieri Under 17, Simone Loria è il sostituto di Mercuri

Mancava solo l'ufficialità dell'addio di Andrea Mercuri al Chieri dopo 4 anni, e nei giorni scorsi è arrivata anche quella: ad aspettare il tecnico 6 volte campione regionale c'è l'Alessandria, pronta ad offrirgli la panchina dell'Under 15 Nazionale. Per sostituire Mercuri, la società di Luca Gandini sembrava pronta a richiamare Maurizio Cocino, che bene aveva fatto con l'annata 2004 ed era pronto a ripetersi con gli Allievi 2005. La scelta è invece ricaduta su Simone Loria, ex calciatore (tra le altre) di Juventus, Roma, Torino e Cuneo nonché fondatore della Virtus Mercadante, che a breve annuncerà l'affiliazione proprio con il Chieri. Ecco le prime parole da allenatore dell'Under 17 di Loria: «Sono felice per la fiducia accordatami dal Presidente Luca Gandini e dalla società, Chieri è una piazza seria e ben strutturata che porterà vantaggi anche alla Virtus Mercadante, a cui potrò restare vicino anche grazie all'affiliazione con i collinari».