Under 18: iscrizioni raddoppiate rispetto all'ultimo aggiornamento

L'ultimo aggiornamento risaliva a metà luglio e si contavano 21 aderenti al nuovo campionato di Under 18. Con un nuovo aggiornamento, il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha reso noto che il numero di iscritte è salito a 39, tra le quali spicca il nome del Lucento che affiderà la squadra a Beppe Ussia. Un numero non definitivo, ma ancora in itinere.

ECCO AL MOMENTO CHI HA COMPLETATO L'ISCRIZIONE

1) S.D. ACADEMY CANALE

2) S.D. ACCADEMIA PERTUSA TORINO

3) ACQUI F.C. SSDARL

4) S.D. ALESSANDRIA LIONS 2014

5) S.D. ARQUATESE VALLI BORBERA

6) S.D. ATLETICO FRASCHETTA

7) S.D. AVIGLIANESE

8) S.D. AZZURRA

9) S.D. BANDITO

10) S.D. BARCANOVA CALCIO

11) S.D. BARRACUDA

12) S.D. BEIBORG

13) S.D. BERGAMASCO

14) S.D. BRUINESE GIAVENO

15) S.D. CARRARA 90

16) S.D. CARRU MAGLIANO ALPI

17) S.D. CENISIA A R.L.

18) S.D. COLLEGNO PARADISO

19) CROCETTA CALCIO ASD

20) S.D. DON BOSCO RIVOLI

21) S.D. GATTINARA F.C.

22) C.D. GIAVENOCOAZZE

23) S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO

24) S.D. L.G. TRINO

25) C.D. LUCENTO

26) MIRAFIORI A.S.D.

27) S.D MONFERRATO

28) S.D. ONNISPORT CLUB

29) S. PINASCA

30) P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE

31) S.D. PRO VILLAFRANCA

32) S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO

33) S. S.SECONDO A.S.D.

34) S.D. SAN BENIGNO

35) S.D. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE

36) C.D. STRAMBINESE 1924

37) FC TORINESE 1894 ASD

38) TORRI BIELLESI A.S.D.

39) S.D. VILLAFRANCA