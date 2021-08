Da venerdì parte la Fair Play Cup: biennio giovanissimi al Vanchiglia, Under 16 e 17 al Lucento

I passi verso la stagione per le torinesi sono netti: inizio preparazione, SuperOscar e Grande Slam, prima partita di campionato. Chiaro. Tra il primo e il secondo step per alcune però c’è un altro banco di prova che risponde al nome di Fair Play Cup: coppa che coinvolge sei squadre per le quattro categorie giovanili, divise su due gironi triangolari. Il torneo si svolgerà su due campi: su quello del Lucento giocherà il biennio Allievi (data d’inizio venerdì 27 per gli under 17 e sabato 28 per gli Under 16; finali martedì 31 agosto), su quello del Vanchiglia il biennio giovanissimi (inizio per entrambe le categorie venerdì 27 agosto e finali domenica 29 nel pomeriggio).

Le squadre partecipanti e i calendari

UNDER 17 - CAMPO LUCENTO

Girone A: Lucento, Vanchiglia, Fossano • Girone B: Alpignano, Volpiano, Pinerolo.

Calendario

Venerdì 27: 18:30 Lucento-Alpignano (Gara Jolly*), 19:30 Vanchiglia-Fossano, 20:30 Volpiano-Pinerolo.

Sabato 28: 14:00 Lucento-Fossano, 15:00 Alpignano-Pinerolo, 14:00 Vanchiglia-Alpignano (Gara Jolly*).

Domenica 29: 14:00 Vanchiglia-Lucento, 15:00 Alpignano-Volpiano, 16:00 Fossano-Pinerolo (Gara Jolly*).

Martedì 31 agosto: Finalissima 1°-2° posto ore 20.00.

UNDER 16 - CAMPO LUCENTO

Girone A: Alpignano, Pinerolo, Vanchiglia • Girone B: Lucento, Volpiano, Pianezza.

Calendario

Sabato 28: 15:00 Alpignano-Vanchiglia, 16:00 Lucento-Pianezza, 17:00 Pinerolo-Volpiano.

Domenica 29 mattina: 10:00 Volpiano-Pianezza, 11:00 Alpignano-Pinerolo, 10:30 Lucento-Vanchiglia (Gara Jolly*).

Domenica 29 pomeriggio: 17:30 Alpignano-Pianezza (Gara Jolly*), 18:30 Lucento-Volpiano, 19:30 Vanchiglia-Pinerolo.

Martedì 31 agosto: Finalissima 1°-2° posto ore 19:00.

Gara Jolly*= Partita tra squadre a riposo dei due gironi che ha validità per la classifica.

UNDER 15 - CAMPO VANCHIGLIA

Girone A: Vanchiglia, Lucento, Pinerolo • Girone B: Alpignano, Fossano, Pianezza.

Calendario

Venerdì 27: 19:00 Alpignano-Pianezza, 21:00 Vanchiglia-Lucento.

Sabato 28: 17:00 Fossano-Alpignano, 18:00 Vanchiglia-Pinerolo.

Domenica 29: 11:30 Fossano-Pianezza, 12:30 Lucento-Pinerolo.

Domenica 29: Finalissima 1°-2° posto ore 17:00.

UNDER 14 - CAMPO VANCHIGLIA

Girone A: Vanchiglia, San Giacomo Chieri, Lucento Blu • Girone B: Lucento Rosso, Fossano, Chieri.

Calendario

Venerdì 27: 18:00 Vanchiglia-San Giacomo Chieri, 20:00 Lucento Rosso-Chieri.

Sabato 28: 15:00 Vanchiglia-Lucento Blu, 16:00 Lucento Rosso-Fossano.

Domenica 29: 9:30 Lucento Blu-San Giacomo Chieri, 10:30 Fossano-Chieri.

Domenica 29: Finalissima 1°-2° posto ore 15:30.