Regionali, pubblicati i gironi e calendari: ufficializzati tre raggruppamenti in Under 17 Élite, salgono a sei in Under 16

Habemus gironi! Sono stati finalmente pubblicati i raggruppamenti dei campionati giovanili regionali, oltre ai calendari che andranno a caratterizzare la stagione 2021/2022. Tra sorprese e novità già anticipate negli scorsi mesi, possiamo dire che con il comunicato numero 9 del CRL inizia ufficialmente l’annata delle giovanili regionali. Partiamo dalle sorprese, ovvero la scelta di dividere in tre gironi anche l’Under 15 Élite. Con un organico di 32 squadre, ci si aspettava la suddivisione divenuta ormai classica, ovvero due raggruppamenti. Così non sarà, visto che ci saranno due gironi (A e C) composti da 10 squadre, mentre uno (B) conterà undici formazioni. Passando alle novità già anticipate, l’Under 17 Élite - sulla falsariga, dunque, dell’Under 15 - passa da due a tre raggruppamenti. In questo caso non ci saranno gironi in sovrannumero o sotto numero, essendo l’organico composto da 36 società le quali, ovviamente, saranno suddivise in tre gruppo da 12 squadre ciascuno. Scelta simile anche per le tre restati categorie. Partendo dall’Under 17, i gironi passano da quattro a cinque: per quanto riguarda i gruppi A, B, C ed E, le squadre saranno 14, mentre sarà di sole 13 squadre il raggruppamento D. Stesso principio utilizzato per l’Under 16 e l’Under 15. Entrambe le categorie, pur partendo da una base di cinque raggruppamenti (come avvenuto nella scorsa stagione), conteranno ben sei gironi. Partendo dagli Allievi “B”, ci saranno quattro gruppi (B, C, E, F) composti da 13 formazioni, mentre i restanti due (A e D) ne conteranno 14. In conclusione, nell’Under 15 ci saranno due raggruppamenti da 13 squadre ciascuno (A e F), mentre ben quattro saranno composti da 12 società (B, C, D, E).

UNDER 17 ÉLITE

• GIRONE A: Accademia Bustese, Accademia Inter, Alcione, Aldini, Vogherese, Cedratese, Mariano Calcio, Masseroni, Seguro, Sestese, Universal Solaro, Varesina.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Accademia Inter-Universal Solaro

Vogherese-Alcione

Masseroni-Mariano Calcio

Seguro-Aldini

Sestese-Accademia Bustese

Varesina-Cedratese

• GIRONE B: Brianza Olginatese, Cimiano, Cisanese, Enotria, Folgore Caratese, Lombardia Uno, Manara, Ponte San Pietro, Tritium, Villa, Villa Valle, Vis Nova.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Brianza Olginatese-Folgore Caratese

Cimiano-Tritium

Enotria-Cisanese

Manara-Vis Nova

Villa-Lombardia Uno

Villa Valle-Ponte San Pietro

• GIRONE C: Brusaporto, Ciliverghe, Crema, Darfo Boario, Pavoniana, Scanzorosciate, Sported Maris, Franciacorta, Trevigliese, Uesse Sarnico, Vighenzi, Virtus Ciserano Bergamo.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Brusaporto-Sported Maris

Darfo Boario-Ciliverghe

Scanzorosciate-Crema

Franciacorta-Pavoniana

Vighenzi-Uesse Sarnico

Virtus Ciserano Bergamo-Trevigliese

UNDER 15 ÉLITE

• GIRONE A: Accademia Inter, Accademia Pavese, Alcione, Aldini, Castellanzese, Masseroni, Rhodense, Seguro, Solbiatese, Varesina.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Accademia Inter-Seguro

Aldini-Accademia Pavese

Masseroni-Rhodense

Solbiatese-Castellanzese

Varesina-Alcione

• GIRONE B: Ausonia, Brianza Olginatese, Cimiano, Città di Segrate, Crema, Enotria, Folgore Caratese, Lombardia Uno, Speranza Agrate, Tritium, Vis Nova.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Ausonia-Vis Nova

Città di Segrate-Enotria

Crema-Cimiano

Folgore Caratese-Lombardia Uno

Speranza Agrate-Tritium

Riposa: Brianza Olginatese

• GIRONE C: Brusaporto, Darfo Boario, Mapello, Ponte San Pietro, Real Calepina, Scanzorosciate, Franciacorta, Uesse Sarnico, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Brusaporto-Uesse Sarnico

Mapello-Darfo Boario

Ponte San Pietro-Scanzorosciate

Real Calepina-Villa Valle

Franciacorta-Virtus Ciserano Bergamo

UNDER 17

• GIRONE A: Academy Legnano, Barbaiana, Bosto, Caronnese, Castellanzese, Gavirate, Lainatese, Magenta, Morazzone, Real Vanzaghese, Rhodense, Union Villa Cassano, Valceresio.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Bosto-Castellanzese

Caronnese-Gavirate

Lainatese-Real Vanzaghese

Rhodense-Barbaiana

Union Villa Cassano-Morazzone

Valceresio-Magenta

Riposa: Academy Legnano

• GIRONE B: Albosaggia Ponchiera, Ardisci e Maslianico, Ardor Lazzate, Rovagnate, Base 96, Bulgaro, Casatese, Città di Cantù, Schiaffino, Colicoderviese, Lentatese, Leo Team, San Giuliano City.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Albosaggia-San Giuliano City

Ardor Lazzate-Ardisci e Maslianico

Bulgaro-Base 96

Schiaffino-Leo Team

Colicoderviese-Rovagnate

Lentatese-Città di Cantù

Riposa: Casatese





• GIRONE C: Acos Treviglio, AlbinoGandino, Bresso, Caravaggio, Carugate, Cinisello, Città di Dalmine, Fiorente Colognola, Vertovese, Luisiana, Mapello, Real Calepina, Soresinese.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

AlbinoGandino-Carugate

Bresso-Caravaggio

Cinisello-Mapello

Fiorente Colognola-Soresinese

Lusiana-Vertovese

Real Calepina-Città di Dalmine

Riposa: Acos Treviglio

• GIRONE D: Borgo Virgilio, Breno, Mario Rigamonti, Castellana, Cellatica, Ghedi, Lumezzane, Real Leno, San Lazzaro, Rezzato, Sporting Club, Uso United, Verolese, Voluntas Montichiari.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Borgo Virgilio-Lumezzane

Breno-Real Leno

Mario Rigamonti-Voluntas Montichiari

Cellatica-Verolese

Ghedi-Castellana

San Lazzaro-Sporting Club

Uso United-Rezzato

• GIRONE E: Assago, Ausonia, Club Milano, Casteggio, Città di Segrate, Città di Vigevano, Club Milanese, Fanfulla, Rozzano, San Colombano, Sant'Angelo, Franco Scarioni, Villapizzone.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Ausonia-Rozzano

Città di Segrate-Fanfulla

Città di Vigevano-Club Milano

Club Milanese-Casteggio

Sant'Angelo-Franco Scarioni

Villapizzone-San Colombano

Riposa: Assago

UNDER 16

• GIRONE A: Bulgaro, Caronnese, Castellanzese, Cedratese, Parabiago, Ispra, Lainatese, Morazzone, Rhodense, Sestese, Solbiatese, Union Villa Cassano, Universal Solaro, Varesina.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Carronese-Solbiatese

Castellanzese-Lainatese

Parabiago-Ispra

Morazzone-Bulgaro

Rhodense-Sestese

Union Villa Cassano-Cedratese

Universal Solaro-Varesina

• GIRONE B: Accademia Inter, Aldini, Arcellasco, Bresso, Brianza Olginatese, Casatese, Schiaffino, Folgore Caratese, Lentatese, Lombardia Uno, Manara, Varedo, Vis Nova.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Accademia Inter-Lentatese

Arcellasco-Aldini

Bresso-Manara

Brianza Olginatese-Varedo

Casatese-Lombardia Uno

Vis Nova-Folgore Caratese

Riposa: Schiaffino

• GIRONE C: Casari Arcore, Academy Brianza Olginatese, Cisanese, Concorezzese, Ghisalbese, La Dominante, Lemine Almenno, Mapello, Ponte San Pietro, Speranza Agrate, Tritium, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Concorezzese-Cisanese

Lemine Almenno-Virtus Ciserano Bergamo

Ponte San Pietro-Ghisalbese

Speranza Agrate-Casari Arcore

Tritium-Academy Brianza Olginatese

Villa Valle-Mapello

Riposa: La Dominante

• GIRONE D: Breno, Brusaporto, Mario Rigamonti, Cellatica, Ciliverghe, Darfo Boario, Ghedi, Lumezzane, Real Calepina, Scanzorosciate, Sporting Club, Franciacorta, Suzzara, Uesse Sarnico

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Brusaporto-Breno

Ciliverghe-Cellatica

Darfo Boario-Scanzorosciate

Lumezzane-Ghedi

Franciacorta-Mario Rigamonti

Suzzara-Sporting Club

Uesse Sarnico-Real Calepina

• GIRONE E: Ausonia, Calvairate, Caravaggio, Schuster, Cimiano, Città di Segrate, Club Milanese, Crema, Enotria, Fanfulla, Sported Maris, Franco Scarioni, Villa.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Ausonia-Crema

Schuster-Villa

Cimiano-Calvairate

Fanfulla-Città di Segrate

Sported Maris-Enotria

Franco Scarioni-Club Milanese

Riposa: Caravaggio

• GIRONE F: Alcione, Vogherese, Casteggio, Folgore, Magenta, Masseroni, San Colombano, Sant'Angelo, Sedriano, Seguro, Sempione, Triestina, Viscontini.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Casteggio-Vogherese

Folgore-Seguro

Magenta-Triestina

Masseroni-Alcione

San Colombano-Sempione

Sedriano-Sant'Angelo

Riposa: Viscontini

UNDER 15

• GIRONE A: Academy Legnano, Accademia Bustese, Accademia Varesina, Club Milano, Cedratese, Ispra, Mazzo 80, Morazzone, Sedriano, Sestese, Union Villa Cassano, Valceresio, Vighignolo.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Accademia Bustese-Academy Legnano

Club Milano-Accademia Varesina

Ispra-Union Villa Cassano

Morazzone-Valceresio

Sedriano-Mazzo 80

Vighignolo-Cedratese

Riposa: Sestese

• GIRONE B: Ardisci e Maslianico, Ardita Cittadella, Bulgaro, Cantù San Paolo, Caronnese, Schiaffino, Gerenzanese, Lainatese, Mariano, Sporting Cesate, Universal Solaro, Varedo.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Ardisci e Maslianico-Schiaffino

Bulgaro-Caronnese

Cantù San Paolo-Mariano

Lainatese-Gerenzanese

Sporting Cesate-Ardita Cittadella

Universal Solaro-Varedo

• GIRONE C: Academy Brianza Olginatese, Biassono, Casatese, Cisanese, Colicoderviese, Football Leon, Juvenilia, La Dominante, AC Leon, Manara, San Giuliano City, Talamonese.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Biassono-San Giuliano City

Casatese-Juvenilia

Cisanese-Manara

Football Leon-Colicoderviese

La Dominante-Academy Brianza Olginatese

AC Leon-Talamonese

• GIRONE D: AlbinoGandino, Alme, Bresso, Calvairate, Caravaggio, Schuster, Fiorente Colognola, Vertovese, Paladina, Pozzuolo, Trevigliese, Villa.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

AlbinoGandino-Paladina

Bresso-Alme

Caravaggio-Schuster

Vertovese-Fiorente Colognola

Trevigliese-Pozzuolo

Villa-Calvairate

• GIRONE E: Breno, Mario Rigamonti, Castellana, Cellatica, Ciliverghe, Gavardo, Ghedi, Lumezzane, Pavoniana, Sported Maris, Verolese, Voluntas Montichiari.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Castellana-Ghedi

Cellatica-Sported Maris

Gavardo-Mario Rigamonti

Pavoniana-Breno

Verolese-Lumezzane

Voluntas Montichiari-Ciliverghe

• GIRONE F: Alcione, Vogherese, Barona Sporting, Club Milanese, Fanfulla, Folgore, Frog Milano, Luisiana, Real Melegnano, Rozzano, San Colombano, Sant'Angelo, Union Calcio Basso Pavese.

• PRIMA GIORNATA (3 ottobre)

Club Milanese-Barona Sporting

Frog Milano-Folgore

Real Melegnano-Vogherese

Rozzano-Alcione

San Colombano-Luisiana

Union Calcio Basso Pavese-Fanfulla

Riposa: Sant'Angelo

