ZTE Cup, semaforo verde fissato per venerdì 3 settembre: la sponda orange di Milano torna capitale del calcio internazionale

Cari milanesi appassionati di calcio, tristi per la tanto odiata sosta per le nazionali? Il trionfo agli Europei della Nazionale di Roberto Mancini non inganni: la sosta per le nazionali, in qualsiasi modo la si voglia vedere, rappresenta un nemico comune per tutti i tifosi italiani. Dunque, milanesi, programmi per il prossimo weekend? Per evitarsi una domenica pomeriggio all'Ikea, la soluzione giusta è godersi un po' di sano calcio giovanile, specie se in città avrà luogo uno dei pochi tornei internazionali - l'unico dell'area nord - organizzati in questo periodo: parliamo della ZTE Cup. Mancano infatti pochissimi giorni allo start del torneo organizzato dall'Alcione, vero e proprio fiore all'occhiello per il calcio giovanile milanese, lombardo, nazionale ed internazionale. La data da segnarsi sul calendario è venerdì 3 settembre, giornata "zero" di una tre giorni no-stop di calcio. Si proseguirà poi nell'intera giornata di sabato, prima di arrivare alle semifinali e finali di domenica. La location sarà il "Kennedy Sport Center" di via Olivieri, casa dell'Alcione e centro sportivo fortemente rinnovato e reso ancor più all'altezza di una manifestazione di questo calibro. Quella che avrà inizio il prossimo venerdì è la seconda edizione di un torneo, la ZTE Cup, che rappresenta perfettamente la volontà di una società in rapida ascesa, l'Alcione, di andare all-in puntando sul proprio settore giovanile.

Sprint e Sport. Sprint e Sport seguirà interamente la manifestazione organizzata dall'Alcione. Sono due le piattaforme da tenere sotto controllo: il sito e il giornale. Partendo dal primo, già dalla giornata di venerdì troverete articoli delle partite, tabellini, pagelle, analisi, commenti, approfondimenti, interviste, storie e molto altro. Inoltre, nella giornata di venerdì saraà presente anche il fotografo, con gli scatti che saranno disponibili sul nostro sito internet con fotogallery dedicate nel corso della settimana successiva. Stesso discorso per le giornate di sabato e domenica, con il team di Sprint e Sport presente su entrambi i campi per raccontare questa magnifica manifestazione. Venendo al giornale (sia cartaceo che digitale), nel numero in edicola lunedì 6 settembre ci sarà ampio spazio alla ZTE Cup con due pagine interamente dedicate alla manifestazione. Anche qui foto delle premiazioni, partite, pagelle, analisi e molto altro. Il tutto disponibile come sempre in edicola o nei nostri store digitali.

Storia e innovazione. Sebbene sia una manifestazione ancora "giovane", l'ambizione della dirigenza orange è quella di far diventare la ZTE Cup un punto di riferimento per l'intero movimento calcistico lombardo. Visto il mancato svolgimento nel 2020, la prima ed unica edizione risale al 2019. Nell'allora torneo dedicato esclusivamente all'Under 14 (al tempo, i classe 2006), ad avere la meglio furono gli austriaci del Rapid Vienna, i quali ebbero la meglio al termine di un percorso pressoché perfetto. Due anni dopo le cose sono cambiate, in primis per quanto riguarda le categorie per le quali è destinato il torneo. La seconda edizione aprirà le porte a ben due annate: i classe 2006 - attualmente in Under 16 - e i classe 2007, i quali si apprestano a giocare una stagione nell'Under 15. Per quanto riguarda i primi, la volontà dell'Alcione è stata quella di accompagnarli dalla prima edizione alla seconda, dando loro la chance di potersi ancora confrontare contro realtà rinomate e ricche di storie.

Partecipanti e format. Sono 12 le società invitate dall'Alcione, con quest'ultima partecipante d'eccezione. Si trattano di realtà sia nazionali che internazionali, oltre alla presenza esclusiva di un'altra società dilettantistiche sulla falsariga dell'Alcione, ovvero l'Ausonia. Le big italiane saranno sette: Atalanta, Como, Lecco, Genoa, Milan, Monza e Spal. Le invitate extra-confine saranno infine quattro: FCSB (ex Steaua Bucarest), Legia Varsavia, Malmo e Osijek.

Per quanto riguarda il format, quest'ultimo sarà lo stesso per entrambi i tornei. Le formazioni partecipanti per ogni categoria (Under 16 e Under 15) saranno otto, equamente divise in due gironi da quattro squadre ciascuno. La prima fase è la più classica delle fasi a gironi, stile Mondiali o Europei, con tutte le squadre che si affronteranno con gare di sola andata. Dopodiché sarà la volta delle semifinali, le quali seguono un concetto preciso: la prima del girone Blu affronterà la seconda dell'Arancio, la seconda del Blu affronterà la prima dell'Arancio, la terza del Blu affronterà la quarta dell'Arancio, infine la quarta del Blu affronterà la terza dell'Arancio. Tali sfide decreteranno le partecipanti alle quattro finali di domenica pomeriggio: 1°-2°, 3°-4°, 5°-6°, 7°-8° posto.

Date e orari. Si inizia venerdì pomeriggio (3 settembre) con la prima giornata del girone: alle 15:00 le prime partite, alle 16:00 le seconde, alle 17:00 le terze e alle 18:00 le quarte. Il giorno successivo (sabato 4 settembre) sarà invece una maratona. Al mattino avrà luogo la seconda giornata: si parte alle 9:15 con le prime partite, alle 10:15 le seconde, alle 11:15 le terze e alle 12:15 le quarte. Nel pomeriggio ci sarà spazio alle terze ed ultime sfide valevole per la fase a gironi: si parte, come per la giornata di venerdì, alle ore 15:00, arrivando fino alle 18:00 con le quattro sfide. Appuntamento poi a domenica (5 settembre) con semifinali e finali. Seguendo gli accoppiamenti descritti sopra, al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ci sarà spazio alle sfide che decreteranno a quale finale accederà ogni squadra. Nel pomeriggio le finali: alle 15:00 7°-8° posto, alle 16:00 5°-6° posto, alle 17:00 3°-4° posto e alle 18:00 le finalissime che decreteranno le due vincitrici della seconda edizione della ZTE Cup.

Location, regolamento e calendario. Entrambi i tornei avranno come casa il "Kennedy Sport Center": la competizione destinata all'Under 16 vedrà le proprie sfide giocarsi sul campo principale (Kennedy), mentre quella dedicata all'Under 15 avrà come base il campo adiacente al Kennedy (Zoia). Tutte le sfide, finali comprese, avranno una durata di due tempi da 25 minuti.

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

• UNDER 16 (girone Arancio)



ALCIONE-MONZA (ore 15:00)

COMO-LEGIA VARSAVIA (ore 16:00)



• UNDER 16 (girone Blu)

AUSONIA-GENOA (ore 17:00)

SPAL-OSIJEK (ore 18:00)

• UNDER 15 (girone Arancio)

ALCIONE-ATALANTA (ore 15:00)

LECCO-FCSB (ore 16:00)

• UNDER 15 (girone Blu)

AUSONIA-MILAN (ore 17:00)

MONZA-MALMOE (ore 18:00)

SABATO 4 SETTEMBRE (mattina)

• UNDER 16 (girone Arancio)

ALCIONE-COMO (ore 9:15)

MONZA-LEGIA VARSAVIA (ore 10:15)

• UNDER 16 (girone Blu)

AUSONIA-SPAL (ore 11:15)

GENOA-OSIJEK (ore 12:15)

• UNDER 15 (girone Arancio)

ALCIONE-LECCO (ore 9:15)

ATALANTA-FCSB (ore 10:15)

• UNDER 15 (girone Blu)

AUSONIA-MONZA (ore 11:15)

MILAN-MALMOE (ore 12:15)

SABATO 4 SETTEMBRE (pomeriggio)

• UNDER 16 (girone Arancio)

ALCIONE-LEGIA VARSAVIA (ore 15:00)

MONZA-COMO (ore 16:00)

• UNDER 16 (girone Blu)

AUSONIA-OSIJEK (ore 17:00)

GENOA-SPAL (ore 18:00)

• UNDER 15 (girone Arancio)

ALCIONE-FCSB (ore 15:00)

ATALANTA-LECCO (ore 16:00)

• UNDER 15 (girone Blu)

AUSONIA-MALMOE (ore 17:00)

MILAN-MONZA (ore 18:00)

DOMENICA 5 SETTEMBRE (mattina, semifinali)

• UNDER 16

3° GIRONE ARANCIO - 4° GIRONE BLU (ore 9:00)

4° GIRONE ARANCIO - 3° GIRONE BLU (ore 10:00)

2° GIRONE ARANCIO - 1° GIRONE BLU (ore 11:00)

1° GIRONE ARANCIO - 2° GIRONE BLU (ore 12:00)

• UNDER 15

3° GIRONE ARANCIO - 4° GIRONE BLU (ore 9:00)

4° GIRONE ARANCIO - 3° GIRONE BLU (ore 10:00)

2° GIRONE ARANCIO - 1° GIRONE BLU (ore 11:00)

1° GIRONE ARANCIO - 2° GIRONE BLU (ore 12:00)

DOMENICA 5 SETTEMBRE (pomeriggio, finali)

• UNDER 16

FINALE 7°-8° (ore 15:00)

FINALE 5°-6° (ore 16:00)

FINALE 3°-4° (ore 17:00)

FINALE 1°-2° (ore 18:00)

• UNDER 15

FINALE 7°-8° (ore 15:00)

FINALE 5°-6° (ore 16:00)

FINALE 3°-4° (ore 17:00)

FINALE 1°-2° (ore 18:00)