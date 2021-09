Accademia Bustese: ecco tutte le rose dell'agonistica

Se i nomi dello staff tecnico in Accademia Bustese erano stati definiti già nel mese di giugno - eccetto il tecnico dell’Under 15, categoria affidata alla new entry Luca Apruzzese - ecco che ora anche le rosa di tutta l’attività agonistica sono state ufficializzate. Under 19 e Under 16 sono chiamate a provare a raggiungere il panorama regionale, mentre per quanto concerne Under 17 Elite e Under 15 è fondamentale il mantenimento della categoria regionale.

Di seguito tutto le rose dell’agonistica granata.

UNDER 19



Per quanto riguarda l’Under 19 dell’Accademia Bustese, la squadra sarà affidata a Michele Valletta, lo scorso anno alla guida dell’Under 17 Elite. Una formazione su cui la società granata punta molto, nello specifico il raggiungimento del panorama regionale. Vittoria del campionato che è stata rimandata per due anni, ma che in questa stagione potrebbe essere un obiettivo raggiungibile. Una Under 19 costituita in toto da classe 2003 e 2004: Valletta infatti ritroverà nella nuova categoria una decina di ragazzi che ha avuto modo di allenare la passata stagione.

La rosa e lo staff tecnico dell’Under 19 dell’Accademia Bustese 2021/22

Alampi Diego (Under 17 Elite), Binaghi Tommaso (Under 17 Elite), Croci Gabriele Carlo (Under 17 Elite), De Maria Riccardo, De Paolo Davide, Ficara Daniele, Guidi Alessandro (Under 17 Elite), Iudice Samuele, Logioia Federico, Marchesi Matteo (Under 17 Elite), Marra Davide, Pallaro Cristian (Under 17 Elite), Passoni Andrea, Provasi Alessio, Punturo Christian, Raimondi Lorenzo (Under 17 Elite), Ramponi Pietro Mikael, Ruggeri Filippo, Sanguedolce Edoardo, Travaglin Claudio (Under 17 Elite), Turco Alessandro (Under 17 Elite).



Allenatore: Michele Valletta

Vice allenatore: Mattia Barni

Dirigenti: Andrea Binaghi, Adelio Crespi, Roberto Marozzi

UNDER 17 ELITE



Un gruppo, quello dei 2005 guidati da Diego Merizio (lo scorso anno allenatore dell’Under 16), che dovrà mantenere la categoria Regionali Elite. La squadra è stata rinforzata con innesti provenienti da Enotria (Riccardo Nagy), Castellanzese (Riccardo Loi), Sedriano (Riccardo Nicola Concordia e Tommaso Pochi), Parabiago (Gabriele Erindetti), Lainatese (Mattia Lissandron), Accademia Vittuone (Tommaso Ghidoli), Academy Legnano (Klejvin Xhajaj).

La rosa e lo staff tecnico dell’Under 17 Elite dell’Accademia Bustese 2021/22

Belfakir Ilyas, Bolognesi Marco, Buffa Nicolò, Buson Pablo, Cagnoni Mattia, Cassani Pietro, Colombo Pietro, Concordia Riccardo Nicola (Sedriano), Danna Lorenzo, Daglia Lorenzo Gianluigi, Di Munno Christian, Erindetti Gabriele (Parabiago), Foglianisi Rodrigo, Francone Simone (Ticinia), Ghidoli Tommaso (Accademia Vittuone), Lissandron Mattia (Lainatese), Loi Riccardo (Castellanzese), Marazzini Samson, Marazzini Marco, Mauro Pierpaolo, Nagy Riccardo (Enotria), Pattano Matteo (Nerviano), Pochi Tommaso (Sedriano), Voltan Edoardo, Xhajaj Klejvin (Academy Legnano).



Allenatore: Diego Merizio

Vice allenatore: Davide Monolo

Dirigenti: Daniele Bolognese, Mauro Marazzini, Raffaele Di Munno.

UNDER 16



Il gruppo dei 2006 continuerà il proprio percorso con Diego Merizio; pochi innesti ma mirati per un gruppo che funzionava già bene: dal Parabiago ecco Nicolò Ceriani e dal Sedriano c’è Mirko Morari. Una formazione chiamata a far bene in campionato, e perché no anche a provare a raggiungere la categoria regionale.

La rosa e lo staff tecnico dell’Under 16 dell’Accademia Bustese 2021/22

Asta Edoardo, Bacchiet Stefano, Bartesaghi Riccardo, Bollati Andrea, Burchielli Mattia, Bussoli Diego, Cassani Giacomo, Ceriani Nicolò (Parabiago), Gallazzi Simone, Gallo Samuele, Guglielmi Jacopo, Liguori Alessandro, Losco Filippo, Lupi Davide, Morari Mirko (Sedriano), Mormina Josue (Ossona), Rodrigues Tommaso, Rosti Davide, Ruzza Giacomo, Tosi Gabriele, Travaglin Matteo, Viola Riccardo.



Allenatore: Simone Locatelli

Vice allenatore: Matteo Zanetti

Dirigenti: Alessandro Ruzza, Massimiliano Liguori

UNDER 15 REGIONALE



L’Under 15 Regionale vede un volto nuovo per l’Accademia Bustese, ovvero il tecnico, Luca Apruzzese, in passato fra le fila del San Giuseppe Arese. Per il gruppo l’obiettivo resta quello di mantenere la categoria regionale.

La rosa e lo staff tecnico dell’Under 15 dell’Accademia Bustese 2021/22

Arici Fabio (Soccer Boys), Cobo Orges, De Marie Filippo, Del Carmine Samuel, Dominici Edoardo, Dula Arbios, Filippi Riccardo (Soccer Boys), Gadda Tommaso, Livieri Alessandro (Arconatese), Magugliani Giorgio, Miculi Moris (Accademia Inveruno), Mormina Eli, Nido Giuseppe, Ogliari Sebastiano (Accademia Inter), Raimondi Marco, Rottoli Matteo, Sanfilippo Samuele Salvatore, Scarfato Manuel, Scigliano Vincenzo, Staropoli Gabriele.



Allenatore: Luca Apruzzese

Vice allenatore: Luca Battioli

Dirigente: Laura Mocchetti

UNDER 14



Squadra affidata a Fabrizio Loi, già da un paio di stagioni presente in società. Un gruppo formato da molti elementi presenti in Accademia Bustese già dalla Scuola Calcio e con qualche nuovo innesto.

La rosa e lo staff tecnico dell’Under 14 dell’Accademia Bustese 2021/22

Ben Khalfa Ramzi, Bongiovanni Manuel Claudio, Borruto Antonio, Bulzoni Brian, Casazza Alessandro, Chiappa Christian, Colombo Tommaso, Colombo Mattia, De Luca Andrea, Elemva Elemva Samuel, Faucetta Andrea, Fornara Tommaso, Galante Nicolò, Leone Stefano, Manassero Andrea, Negroni Simone, Nicefaro Maurizio, Russo Paolo, Sisti Giacomo, Turrisi Gabriele.



Allenatore: Fabrizio Loi

Vice allenatore: Mattia Mascellino

Dirigenti: Nicola Galante, Gennaro Borruto, Maurizio Faucetta