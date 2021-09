Iniziati i Regionali: subito pari e scintille tra Pinerolo e Chisola in Under 17; Guzman lancia l'Alpignano 2006 di Campasso

La prima giornata di Regionali non delude le aspettative. In Under 17 il Chisola di Alessi, sotto di 2 reti, rimonta il Pinerolo di Barberis con due rigori di Tommaso Trimarchi; in Via Bossoli l'Alpignano di Manavella conquista i primi 3 punti con le firme di Spina, Laureana e Panetta. Il Garino Under 16 stoppa il Lucento di Piazza, Cit Turin a valanga sull'Arquatese; all'Alpignano di Campasso basta Francesco Guzman per avere la meglio sul Chisola, successo a sorpresa del Casale di Schiavone sul Chieri. In Under 15 il risultato di giornata non può che essere il pareggio del Pianezza nel derby con il Lascaris fresco vincitore del SuperOscar. Un pari rocambolesco che vede il pareggio dei rossoblù di Nuzzo all’ultimo secondo su un ribaltone finalizzato da Mereu. Importante, di spessore e di prestigio la vittoria della Cheraschese nel derby roerino col Bra. Poker senza storia del Venaria con la Rivarolese, così come senza storia la vittoria a valanga del Mirafiori al Cit Turin. Nell’Under 14 il Borgosesia cala il poker a Crescentino con la squadra di Brusa fortemente rimaneggiata. Nel girone C il Mirafiori la spunta con il Vanchiglia di Lampignano. Decisiva la doppietta di Perucca che dopo un solo giro di lancette a inizio secondo tempo incanala la partita sui binari gialloblù. Domenica mattina, nonostante il ritardo di un’ora del direttore di gara, il Collegno mantiene caldo il motore e dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, cala il poker al Barcanova. Girone D: il Pinerolo non stecca alla prima. I ragazzi di Berger colpiscono a freddo un bellissimo Cuneo, per poi gestirla e cercare anche il raddoppio di esperienza e velocità. Termina 1-0 e i biancoblù si appaiano a Bra, Chisola e Fossano in vetta alla classifica.