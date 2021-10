Giovanili Regionali: Lascaris impeccabile a Settimo, super Orbassano con il Cenisia

Quarta giornata di giovanili regionali che si conclude e se un occhio va al campo, uno va alle politiche del Comitato Regionale. Il comunicato di inizio settimana ha palesato l'intenzione di aprire a manifestazioni di interesse per il Club Piemonte. Dalla Rappresentativa a simil scouting sul territorio. Il bicchiere mezzo pieno è che qualcosa si muove, quello mezzo vuoto è che ancora una volta il percorso non sembra avere una traiettoria tracciata e soprattutto il ritardo rimane di casa. A pagina 19 l'approfondimento.

IN CAMPO

Under 17 (pag. 19-21): Stecca ancora il super Lucento di Pierro, frenato a Grugliasco. Crollo Venaria, vince la Virtus Ciriè e conquista la prima vittoria stagionale. Pareggio roboante tra Pecetto e Derthona, 5-5 il punteggio finale.

Under 16 (pag. 22-24): Frena il Bra contro il Fossano, e i Blues conquistano il primo punto nel girone contro una corazzata. Lascaris ancora impeccabile, corsaro a Settimo contro la Pro nel segno di De Luca.

Under 15 (pag. 25-27): Bomber Migliore trascina il Lascaris nella seconda vittoria di fila per la squadra di Roberto Pepe, termina 2-3 contro il Borgaro. Vittoria meritata della Pro Eureka in casa contro la Sparta Novara per 2-0, a segno Carcangiu e Schiavello per i padroni di casa. Poker di gol e cleen sheet per l’Orbassano che abbatte il Cenisia, la formazione di Caruso si dimostra superiore in tutte le zone del terreno di gioco.

Under 14 (pag. 28-30): Nel girone C il Cenisia supera agevolemente il Pianezza, ancora a zero punti, con un gol per tempo: Croce e Buosi i marcatori e primi tre punti per le violette. Il Bsr di Masi e Soncin non molla le posizioni alte della classifica e batte in una partita ricca di gol un Vanchiglia sempre più in difficoltà. Martorana e il suo Collegno Paradiso ripartono dopo due turni senza vittoria con il 4-0 al Mirafiori. Ottime risposte dalla panchina con Zmoshu e Di Santo determinanti per consolidare il risultato nel secondo tempo, mentre il Mirafiori appare sottotono con poca grinta. Nel girone E l’Accademia Pertusa batte 2-0 il Nichelino Hesperia e lo raggiunge a quota sei punti: decidono Torraco dalla panchina e Lampitelli. Volano Chieri e Sisport.

