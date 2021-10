Giovanili Regionali: Chisola 2007 scontro diretto e fuga

Under 17 pag. 28-30: Capparelli fa il miracolo e il Baveno vince 5-4 sul Ticino. Dominio Charva a Borgaro, prima vittoria per Urbano, Venaria poker al Caselle. Prima vittoria Cenisia, corsaro al Bacigalupo. Primo punto del Saluzzo che pareggia contro il Centallo. Impresa Cuneo Olmo, battuto il Chisola di Alessi.

Under 16 pag. 31-33: l’Acqui aggancia il Derthona al secondo posto battendolo di misura. Pinerolo e Bra si feriscono ma non vanno oltre. Pari per 1-1. Impresa Chisola alla Cbs, saccheggiato il fortino di Negro per 3-2 da Gnan. Ancora impeccabile il Volpiano di Malagrinò, che batte1-0 lo Spazio Talent. Juve Domo prima dopo la vittoria a Crescentino.

Under 15 pag. 34-36: Pareggio clamoroso tra Chervansod e Venaria, finisce 1-1, vince allo scadere il Lucento di Ursoleo grazie alla rete di Arfaoui allo scadere in casa del Cenisia. Prima vittoria per il Settimo di Zangari contro il Borgosesia, termina 2-1. Vince sul gong il Pecetto in casa contro Casale per 3-2.

Under 14 pag. 37-39: Il Verbania prende il comando nel girone A, inseguono le altre. Il Gassino espugna Borgaro e insegue il Volpiano insieme allo Charva. Alpignano e Lucento si annullano favorendo la risalita del Lascaris, che batte il Bsr nello scontro diretto. Nel girone D il terzetto a pari punti rimane orfano del Pinerolo, che cade inaspettatamente a Pedona: non falliscono invece Bra e Chisola. Il Cbs si regala la prima gioia, il Chieri spezza i sogni di impresa del Nichelino Hesperia.

