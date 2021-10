Giovanili Regionali: Borgaro espugna Volpiano in Under 15

Settima giornata di campionato andata in archivio con tanti tonfi a sorpresa delle big e qualche fuga delle capolista. Sul giornale trovate tutti i QR delle partite viste e gli approfondimenti su tutte le categorie. A pagina 28 il secondo appuntamento con la "Nazionale della settimana", con tutti i migliori in campo delle partite viste dai nostri giornalisti.

Rappresentative. A pagina 29 i primi, e tardivi, rumor sulle nomine dei selezionatori delle tre categorie.

Under 17 • Pagine 29-31: Pari a reti bianche tra Borgaro e Quincitava, non decolla la stagione dei gialloblù. Manita a Gassino per il Lascaris, che rimane a punteggio pieno. L'Ivrea Banchette si arrende nel derby eporediese contro l'Ivrea, che vince per 4-0. Dominio Grugliasco sul campo del Mercadante, sconfitto addirittura per 9-1 e agganciato in classifica proprio dai biancorossi. Matteo Viglietta proietta il Fossano in testa alla classifica nel derby da scontro diretto contro il Bra. Poker Casale sul San Giacomo Chieri.

Under 16 • Pagine 32-34: La Sparta Novara ne fa sei a Borgovercelli con una grande prestazione. Lascaris di misura su un ottimo Quincitava. Il San Giacomo Chieri esagera e ne fa sette al Cit Turin. Colpaccio Cheraschese che ribadisce la imbattibilità con la vittoria sul Bra. Lucento corsaro nel derby contro il Vanchiglia. A pagina 34 la presentazione del big match della prossima giornata del Girone B: Volpiano-Lascaris.

Under 15 • Pagine 35-37: Clamorosa sconfitta del Chieri di Giuseppe Zucco in casa del Bacigalupo di Filippo Bisecco grazie al gol di Stefano Sanna, altra sconfitta per il Chieri che perde la vetta. Nel Girone B altro risultato a sorpresa, vittoria meritata per i ragazzi di Fabio Isaia che espugnano Volpiano per 0-2, match winner Matteo Massari, Capitano dei suoi che guida la rincorsa alla vetta delle Foxes, sarà battaglia partita per partita con le altre pretendenti. Nel Girone A spicca il tris di reti siglato dal Baveno di Portalupi che batte la Sparta Novara per 0-3. Collegno Paradiso vincente per 3-2 contro la Bruinese di Tessarin, trascinati da D’Angela e Pittavino il tecnico di casa Peisino ottiene un gran risultato contro una pretendente al titolo e si piazza a meno 2 dalla Bruinese.

Under 14 • Pagine 38-40: Giambertone esagera e regala i tre punti al Chisola con una tripletta da applausi nello scontro diretto contro il Bra. Il "toro" Cirri non è da meno: con i suoi tre gol il Lucento passa l'esame Mirafiori e rimane in scia alle grandi. Il Collegno Paradiso cade nella trappola Bsr, non basta la bellissima punizione di Di Marco. Importantissima vittoria del Cit in chiave salvezza: 3-1 al Rosta con un super Broggio. A pagina 40 la presentazione del big match della prossima giornata del Girone C: Alpignano-Lascaris.

