Collegno Paradiso - Aygreville: Iacob cala il sipario sul Galvani, 3-1 per i leoni!

I leoni di Collegno conquistano la seconda vittoria consecutiva sul campo di casa contro l’Aygreville di Antonio Gagliardi. Una partita che in realtà non ha brillato per la qualità del gioco né per il numero di azioni salienti, ma sono i gialloblù ad avere la meglio sbloccandola nei primi minuti con un timido gol di Stefano Morana. Gli ospiti fanno fatica a trovare la chiave giusta e c’è una lieve percezione di ripresa soltanto nel secondo tempo, quando l’attaccante rossonero Davide Pozzan, a seguito di un’incursione personale in area avversarsia, conquista un rigore a favore e lo segna. Il match...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con