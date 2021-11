Giovanili Regionali: Mirafiori-SG Derthona Under 16 sospesa per rissa sugli spalti

Archiviata l'ottava giornata dei campionati regionali: in copertina ci va la rissa sugli spalti nel posticipo di Under 16 Mirafiori-Sg Derthona. A quattro minuti dalla fine sugli spalti le tifoserie vengono a contatto e l'arbitro sospende la partita. Accuse e contraccuse e la spiegazione della presidentessa Corbo. Caso diverso in Under 15 dove il Chieri denuncia la presenza in campo di un giocatore dell'Albese (estranea alla restrizione) chiamato alla quarantena. A pagina 22 la nazionale della settimana.

Under 17 • Pagine 23-25: Ivrea e Pro Eureka non si feriscono e terminano in pareggio. Match spettacolare tra Volpiano e Charvensod, i valdostani vincono di rimonta e consolidano il secondo posto. Una Novese irriconoscibile perde 3-0 in casa di un Nichelino arrembante. A pagina 25 la presentazione del big match Vanchiglia-Lucento.

Under 16 • Pagine 26-28: Casale a valanga sul San Giacomo Chieri, il Lascaris fa la voce grossa e supera il Volpiano nello scontro diretto per la vetta. Il Chieri supera di misura il test Acqui nella sfida ad alta quota.

Under 15 • Pagine 29-31: Nel girone B il Borgaro di Fabio Isaia vince in rimonta recuperando uno svantaggio di 0-2 contro la Virtus Ciriè di Vincenzo Peluso, il risultato finale è di 3-2 per i padroni di casa che si confermano così nelle zone alte della classifica inseguendo la vetta occupata dal Volpiano di Roberto Uranio. Nel girone E il Chieri di Giuseppe Zucco viene fermato dall’Albese di Francesco Tarsitano per 0-0, partita che però deve ancora terminare per vie amministrative, siccome nella squadra ospite ha giocato tutta la gara un calciatore in quarantena. Nel girone C spicca a manita del Collegno Paradiso di Samuele Peisino che batte 1-5 il Cit Turin di Fabrizio Tosatto. Nel girone A è pari tra Gassino di Dario Giordano e Pro Eureka di Daniele Pilone, la partita finisce con il risultato di 1-1. A pagina 31 la presentazione del big match Cbs-Chieri.

Under 14 • Pagine 32-34: L’Alpignano di Gianluca Baseggio vince lo scontro diretto contro il Lascaris per 2-0, dimostrando di essere la squadra da battere nel girone C. Il Collegno Paradiso approfitta dello scontro al vertice per accorciare: i ragazzi di Martorana ne fanno sei a un malcapitato Cenisia, guidati da un Comolli in stato di grazia. Il Barcanova si rilancia in chiave salvezza e batte con merito il Cit Turin, trascinati dal solito Beltino, leader vero della squadra di Ferrazzola. Il Chieri passeggia nello scontro del sabato contro l’Accademia Pertusa, approfittando dei difensori goleador, Nizza e Rambelli.

LE PARTITE SEGUITE

UNDER 17

CRESCENTINESE-ALICESE ORIZZONTI

IVREA-PRO EUREKA

VOLPIANO-VDA CHARVENSOD

COLLEGNO PARADISO-AYGREVILLE

NICHELINO HESPERIA-NOVESE

UNDER 16

VOLPIANO-LASCARIS

LUCENTO-CHISOLA

GIOVANILE CENTALLO-PINEROLO

CASALE-SAN GIACOMO CHIERI

CHIERI-ACQUI

CIT TURIN-BACIGALUPO

UNDER 15

GASSINO SAN RAFFAELE-PRO EUREKA

BORGARO-VIRTUS CIRIÈ

CIT TURIN-COLLEGNO PARADISO

FOSSANO-NICHELINO HESPERIA

UNDER 15 B

PRO VERCELLI-TORINO

UNDER 14

COLLEGNO PARADISO-CENISIA

ALPIGNANO-LASCARIS

BARCANOVA-CIT TURIN

CHIERI-ACCADEMIA PERTUSA