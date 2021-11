Giovanili Regionali: Shock a Venaria, eroe Marcello Gerardo

Si ferma subito la domenica degli Under 17 a Venaria. Dopo pochi secondi dal fischio di inizio nella sfida con il Volpiano Luca Orso in uscita si scontra fortuitamente di testa con Andrea Anastasio e cade a terra. Il numero uno dei cervotti sviene e tempestivamente il suo compagno Marcello Gerardo lo soccorre evitandogli il soffocamento. La partita è stata sospesa con il benestare dei due capitani, lo stesso Gerardo e Tommaso Borin. Arriva l'ambulanza e Orso viene trasportato in ospedale dove riprende coscienza e riconosce i compagni di squadra rassicurandoli.

A pagina 29 la Nazionale della settimana.

Under 17 • Pagine 30-32: La tripletta di Samuele Stress porta al successo il Borgovercelli. Prima vittoria in campionato per il Caselle. Il Vanchiglia vince il big match e si porta in testa alla classifica. Manita del Casale contro l'Arquatese. A pagina 32 la preview di Bra-Chisola.

Under 16 • Pagine 33-35: Al Ticino non basta un super Altomonte, l'Ivrea saccheggia Galliate e grazie al gol in extremis di Brizzi sorpassa proprio i verdegranata. Grazie ad un ottimo secondo tempo il Volpiano di Malagrinò torna a vincere contro un'ostica Pro Eureka, che rimane però a secco. Impresa del Collegno Paradiso, fermata sullo 0-0 la capolista Alpignano. Terza vittoria consecutiva per la Monregale, cade il Pedona sotto i colpidi Randazzo, Dhari e Aimone. Doppio Mondino dal dischetto e il Fossano supera l'Albese, conquistando la seconda vittoria in campionato. Momento d'oro per il Venaria di Petrucci, battuto 3-1 il PDHAE di Angeli.

Under 15 • Pagine 36-38: Nel girone B Stefano Musso segna allo scadere la rete del 3-2 regalando la vittoria a Manuel Talentino e compagni in casa contro il Venaria di Roberto Virardi. Questa vittoria per l’Ivrea vale il quarto posto a 5 punti dalla vetta. Nella prossima giornata ci saranno Borgaro-Ivrea e Volpiano-Lascaris per scandire la vetta del girone. Nel Girone C spicca il pareggio tra Lucento e Mirafiori, finisce 1-1 tra Ursoleo e Molinelli dove Nicolas Marinuzzo apre le danze e Simone Guglielmi pareggia dopo pochi minuti nel primo tempo, gli ospiti restano primi ma vengono raggiunti dall’Alpignano di Gigliotti a pari punti in vetta. Nel girone E nel big match tra Cbs e Chieri la spunta Zucco, con un gol allo scadere di Galvagno che batte la formazione di Giovanni Carbone. A pagina 38 la preview di Volpiano-Lascaris.

Under 14 • Pagine 39-42: Vittoria importantissima per la Virtus Ciriè, che batte e scavalca il Venaria in classifica. Il Quincitava soffre contro un ottimo Settimo, ma grazie ai Pramotton e un gran secondo tempo rimane nelle zone nobili. Lucento di forza in casa del Vanchglia, superati i granata per 2-0 e inseguimento all'Alpignano che prosegue. La Pro Eureka fa la voce grossa contro lo Charva, e cala una manita senza appello. Chisola ancora a punteggio pieno, battuta la Saviglianese; i vinovesi subiscono il secondo gol nel proprio girone.

LE PARTITE SEGUITE

UNDER 17

BORGOVERCELLI-CRESCENTINESE



CASELLE-SETTIMO

VANCHIGLIA-LUCENTO

CASALE-ARQUATESE

UNDER 16

RG TICINO-IVREA

PRO EUREKA-VOLPIANO

VENARIA-PDHAE

PARADISO-ALPIGNANO

FOSSANO-ALBESE

MONREGALE-PEDONA

UNDER 15

IVREA-VENARIA

LUCENTO-MIRAFIORI

CBS-CHIERI

UNDER 15 B

TORINO-PIANEZZA

UNDER 14

VIRTUS CIRIÈ-VENARIA

QUINCITAVA-SETTIMO

PRO EUREKA-VDA CHARVENSOD

VANCHIGLIA-LUCENTO

SAVIGLIANESE-CHISOLA