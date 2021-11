Giovanili Regionali: weekend d'oro Cbs. Rapp: Licio Russo in Under 19, Genovesio al femminile

Si conclude la decima giornata dei campionati regionali ed è un weekend d'oro per la Cbs che vince in tutte le categorie. Successi che o fanno ripartire un campionato con una vittoria di prestigio (Under 14) o avvicinano la squadra alla vetta.

Rappresentative: nella notte di sabato sono stati resi noti i selezionatori delle Rappresentative del Piemonte VDA. Confermato Claudio Frasca in Under 17 e il rumor su Vitantonio Zaza in Under 15. Paolo Genovesio sul femminile e Licio Russo in Under 19.

Under 17 • Pagine 30-32: il Lg Trino conquista la prima vittoria in campionato contro l’Arona: i padroni di casa di Fabrizio Lasagna lasciano l’ultima posizione, occupata ora proprio dalla squadra di Fabio Langianese. Nel girone B sfida pirotecnica tra l’Ivrea e la Rivarolese: a spuntarla al triplice fischio sono i ragazzi di Danilo Cena, vittoriosi per 3-2. Il Vanchiglia conserva la vetta solitaria del girone C in virtù del 3-0 sulla Bruinese dell’ex Natale Esposito; nel Clasico del girone D il Chisola di Alessi espugna il campo del Bra. La Cbs travolge il Pecetto e continua l’inseguimento al Chieri. A pagina 35 la preview di Charvensod-Lascaris.

Under 16 • Pagine 33-35: Colpaccio del Borgaro che batte un super Lascaris con la rete dell'eroe di giornata, Michele Ferrante. Grande vittoria della Cbs che in casa del Nichelino Hesperia vince 1-2 con il gol allo scadere che decide il risultato di Emanuele Macrì. Vince di corto muso il Bra di Filippo Policaro che con la marcatura di Alessandro Mazzoni stende la Giovanile Centallo di Giacomo Isoardi. Bella vittoria da parte dell'Acqui che, su un campo difficile come quello del Mirafiori, riesce a superare i ragazzi di Fabrizio Vandoni con le reti di Riccardo Gallo e di Fabrizio Zunino. A pagina 38 la preview di Pro Eureka-Borgaro.

Under 15 • Pagine 36-38: Pareggiano il Borgaro di Fabio Isaia e l'Ivrea di Manuel Talentino, a passare in vantaggio sono gli ospiti con il rigore di Marco Poma, ma alla fine riacciuffa il pari per i padroni di casa Christian Zitoli. Vince facile l'Alpignano di Ermanno Gigliotti che supera 3-0 il Pozzomaina di Alfredo Cantone, da sottolineare la prima rete in campionato di Daniel Ienopoli. Mezzo passo falso del Pinerolo che pareggia 2-2 con il Fossano, gli ospiti vanno sotto di due gol ma poi riescono a rimontare e a portare il risultato in parità. Conferma la vetta la Biellese di Piercarlo Alloisio che con la doppietta di Maicol Pagliara si impone 2-1 sull'Accademia Borgomanero di Emanuele Tavasci. In under 15 B la Pro Vercelli vince 3-4 in casa del Pianezza, che perde la vetta della classifica ora occupata in solitaria dal Torino.

Under 14 • Pagine 39-41: Gemme e Pinna regalano i tre punti al Derthona, che rimane in gruppo con Chieri e Sisport. Il Chisola non conosce limiti e raggiunge il decimo successo su dieci partite giocate, trascinato dal’inarrestabile Giambertone. Loris Fasiello sorride: la sua Cbs espugna Isola d’Asti per 0-2. Il Torino guizza in vetta al girone B delle seconde squadre, battendo nettamente il Chieri nello scontro diretto. A pagina 41 la preview di Gassino-Volpiano.

LE PARTITE SEGUITE

UNDER 17

LG TRINO-ARONA

IVREA-RIVAROLESE

BRA-CHISOLA

VANCHIGLIA-BRUINESE

CBS-PECETTO

UNDER 16

BORGARO-LASCARIS

NICHELINO HESPERIA-CBS

GIOVANILE CENTALLO-BRA

MIRAFIORI-ACQUI

UNDER 15

BORGARO-IVREA

BIELLESE-ACCADEMIA BORGOMANERO

ALPIGNANO-POZZOMAINA

FOSSANO-PINEROLO

UNDER 15 B

PIANEZZA-PRO VERCELLI

UNDER 14

SCA ASTI-CBS

CUNEO OLMO-CHISOLA

SG DERTHONA-ACQUI

UNDER 14 B

CHIERI-TORINO