Giovanili Regionali: quadro Rappresentative completo; il Baveno giura battaglia

Il Baveno Under 15 non si presenta a Gassino per un caso di positività avvisando Comitato e avversari. Si va verso il 3-0 a tavolino e il pres Zacchera giura battaglia.

Si accendono i lampioni in Corso Lombardia: al Lucento comincia il Caduti di Superga ed è tutto pronto per il successivo Tappari che scalderà il Natale torinese con il record di squadre invitate.

Rappresentative: si sta per chiudere il cerchio delle nomine in seno al Comitato Regionale. Al Consiglio di martedì dovrebbe essere ufficializzato al vertice del Club Piemonte Ginaldo Baruffa e tutti i consiglieri abbinati alle varie categorie. A pagina 19 gli approfondimenti dedicati e il focus sui quattro selezionatori.

Da questa settimana la Nazionale della Settimana raddoppia: a pagina 20 trovate quella del biennio Allievi e a pagina 27 quella del biennio Giovanissimi.

Under 17 • Pagine 21-23: doppio Stress e il Borgovercelli agguanta il pari con la Juve Domo. Uragano Quincitava a Venaria. Stop Alpignano, il Grugliasco strappa il pari. Un super Cain para un rigore e consente al Pinerolo di pareggiare a Fossano. Cipullo, Marotta e un Lascaris sempre più in solitaria che batte anche lo Charvensod.

Under 16 • Pagine 24-26: Sparta Novara saccheggia Crescentino. La Pro Eureka passa con doppio Cena sul Borgaro. Pareggio rocambolesco tra Settimo e Gassino, primo punto per i viola. Il Vanchglia supera di misura il Nichelino grazie anche alla saracinesca De Chirico.

Under 15 • Pagine 28-30: Fa l'impresa la Bruinese che sul campo del Lucento supera la squadra di Sandro Ursoleo per 0-1 con la rete del capitano Manuel Nucelli. Si riprende il Volpiano che dopo aver perso la vetta, batte fuori casa la Virtus Cirié per 0-2: a segno il baby fenomeno classe 2008 Edoardo Reci e Federico Landi, top player della squadra di Uranio. Sorpresa a Collegno, dove il Paradiso batte l'Alpignano di Ermanno Gigliotti che perde la vetta e la partita: per i padroni di casa a segno Mattia Pittavino e Paolo Grec; prova a riaprirla Jacopo Finetti con un rigore nella ripresa, ma non porta a nulla. Vince di corto muso il Bra che grazie alla rete di Alberto Valleriani supera la Giovanile Centallo di Roberto Ballario. Pareggiano 2-2 Pro Vercelli e Cbs nell'Under 15 B: a segno per la Pro Giulio Prella e Giacomo Sala, mentre per i rossoneri fa doppietta Francesco Lo Voi.

Under 14 • Pagine 31-33: La Bruinese di Locci ferma sul pari il Collegno Paradiso, che frena così la rincorsa alle prime posizioni. La Sisport passeggia contro il Pertusa con un super Baumgartner. La Saviglianese sconfigge con una grande prestazione il Cuneo di Ourabi, mentre nel big match del girone B, il solito Ietto lancia il Gassino, che allunga sul Volpiano.

