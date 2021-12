Giovanili Regionali: Mirafiori e Cheraschese, regine a sorpresa.

A una giornata dal termine del girone d'andata arrivano le prime corone invernali, come quelle a sorpresa di Mirafiori Under 15 e la Cheraschese 2006. Senza dimenticare il Vanchiglia in Under 17.

Caduti di Superga e Tappari • Entra nel vivo la stagione dei tornei in casa Lucento. A pagina 24 tutti i calendari della storica kermesse di Corso Lombardia per la categoria Giovanissimi.

Pallone d'oro • Continua l'avventura il sogno d'orato: sul giornale di questa settimana a pagina 21 la prima graduatoria aggiornata a venerdì 3 dicembre. Continuate a votare tramite il coupon che trovate sul giornale.

Anche questa settimana la Nazionale della Settimana è raddoppiata: a pagina 25 trovate quella del biennio Allievi e a pagina 32 quella del biennio Giovanissimi.

Under 17 • Pagine 26-28: finalmente il Borgaro! battuto il Banchette per 2-0. Lascaris ancora impeccabile, cade anche il Volpiano di Scanavino. Tris Pro Eureka con la Rivarolese grazie a super Gaspardino. Manita Cenisia contro il Rosta e quinta vittoria di fila per le violette di Curcio.

Under 16 • Pagine 29-31: l'Alpignano fa la voce grossa e supera la Cbs. Rimonta incredibile Paradiso sulla Sanmartinese. La Cheraschese mantiene il primato vincendo a Mondovì. Prima vittoria del Settimo, espugnato lo Spazio Talent. Ottovolante Vanchiglia sul Garino.

Under 15 • Pagine 33-35: Nello scontro della bassa classifica del Girone A il Borgovercelli supera agevolmente il Verbania per 6-1. È pari tra il Venaria e l'Aygreville, un 1-1 ricco di emozioni dove i padroni di casa vanno in vantaggio con Simone Cottone ma poi si fanno recuperare bei minuti finali dal subentrato Alesandro Rassat. Vince 1-2 il Mirafiori contro il Mercadante Graz a un autogol di Christian Carota e alla rete di Andrea Chiarello; per i padroni di casa va a segno Carota su rigore. Termina 1-1 il big match tra il Cuneo Olmo e il Pinerolo: gli ospiti la sbloccano con Lorenzo Rivetti, ma alla fine Lorenzo Ghibaudo la pareggia. Grande prova per l'Accademia Pertusa che la rete di Mattia Pronzati e la doppietta del solito Riccardo Melloni batte 3-1 il Bacigalupo di Filippo Bisecco.

Under 14 • Pagine 36-38: Il Chieri vince con merito lo scontro diretto al vertice del girone E. Il Cuneo fa il colpaccio in casa del Fossano con tre gol tutti nella ripresa. Un doppio Reci lancia il Volpiano in attesa del recupero del Gassino. Vittoria pirotecnica del Borgosesia in casa dell'Ivrea Banchette. Pari ed equilibrio nello scontro tra Pedona e Bra.

