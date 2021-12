Ma quale festa, domani si scende in campo: quattro gare in Élite, giornata completa per tutta l'Under 16, l'Under 17 e per i gironi A e F di Under 15

Il ponte non fa per noi, lasciatelo dove sta. Immacolata sulle piste da sci? No, sui campi di calcio. Forse ricoperti di neve, ma questa è un'altra storia. È tempo di turno infrasettimanale e noi di Sprint e Sport siamo pronti più che mai a farvi vivere una giornata di grande calcio. Tutto quello che dovete fare è scaricare la nostra applicazione (Android e Ios), mettere tra i preferiti del vostro smartphone il nostro sito internet e godervi un menù ricco come non mai. Giorni che tuttavia sono tre, visto che già questa sera andrà in scesa Bulgaro-Schiaffino di Under 17, mentre giovedì sarà tempo di posticipi tra i quali spicca Seguro-Masseroni di Under 16. Un menù decisamente ricco, più di cinquanta partite seguite nel dettaglio come "Ogni maledetta domenica", citando il celebre film di Al Pacino.

PARTITE SEGUITE

Brianza Olginatese-Segrate Under 15 Élite (9:30)



Alcione-Sancolombano Under 16 (9:45)



Sangiuliano City-Casatese Under 17 (10:30)



Villa-Ausonia Under 16 (10:30)



Aldini-Alcione Under 17 Élite (11:00)



Mario Rigamonti-Ciliverghe Under 16 (11:15)



Club Milano-Ausonia Under 17 (11:15)



Lombardia Uno-Accademia Under 16 (11:45)



Lombardia Uno-Vis Nova Under 17 Élite (15:00)



YOU REPORTER

Laddove non riusciamo ad arrivare con i nostri inviati potete arrivarci voi, scaricando - come detto - la nostra applicazione, cercando la vostra partita e aggiornano il risultato in tempo reale. Poi, nel corso della giornata, non mancheranno i consueti tabellini completi per le due Élite e l'Under 16 e i marcatori al dettaglio per l'Under 17 e l'Under 15, con quest'ultime due categorie che pian piano stanno avendo sempre più dati a disposizioni quali formazioni, cambi e voti. Il tutto unito a news, approfondimenti, racconti e interviste che, non avendo a disposizione il cartaceo come di consueto durante le partite del weekend, troverete online sul nostro sito internet.