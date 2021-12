Le convocazioni per la prossima settimana: dall'Under 19 all'under 15 fino al femminile

Seconda settimana di Rappresentative per Frasca e Zaza e i loro Under 17 e Under 15, mentre per Licio Russo e l'Under 19 potrebbe essere la settimana dell'inaugurazione, salvo nuova neve.

ECCO I CONVOCATI

UNDER 19

MARTEDI' ALLE 13:45 A PIANEZZA IN VIA CLAVIERE 16

ACC. PERTUSA TORINO: RAIMONDI Giuseppe Mattia – LAGANÀ Emanuele

ARDOR S. FRANCESCO: CAUDERA Andrea – LUPO Daniele

BRUINESE GIAVENO: BENEDETTO Rocco – VAZZANO Thomas – SELVAGGIO Alessandro

CAMERI CALCIO: LAROCCA Giuseppe – SALIS Tommaso – CASTELLI Samuele

CANDIOLO: ALAIMO Mattia – DE BARTOLO Ettore Giuseppe – GALLACE Rocco

CHN INDUSTRIAL CALCIO: MORETTI Joe – RUSSO Loris

COLLEGNO PARADISO: ADAMO Samuele – TIGIANI Elias – MOTTA Davide

GASSINOSANRAFFAELE: MANUKYAN Vahe – GIARDINO Mattia – TORRE Edoardo

IVREA BANCHETTE: PAONESSA Edoardo

LA VISCHESE: ORLANDIN Lorenzo – FORMIA Luca – PAPALIA Fabio

MAPPANESE: BENINCASO Simone – MILLICO Alessandro – ROCCATI Mattia

POLISPORTIVA GARINO: BOVE Lorenzo – MONAGHEDDU Luca – ZACCARIA Alex Sebastiano

POL. GRAND PARADIS: CARREL Edoardo – SCALA Korbinian – NIGRA Matteo

SAN GIORGIO TORINO: BUSANO Giorgio – SABATINO Alessandro

SPAZIO TALENT SOCCER: MATTEUCCI Luca – FOFANA Moussa

VENAUS: LONGHITANO Francesco – MARRESE Matteo – VESCIO Fabio

VILLASTELLONE CARIGNANO: BARI Andrea – GARIGLIO Stefano

UNDER 19

GIOVEDI' ALLE 13:45 A VINOVO IN VIA DEL CASTELLO 3

BENARZOLE 2012: RICATTO Mattia

CRESCENTINESE: GHANNAY Zakaria – LANFREDINI Michael – MAHMOOD Edoardo Nadeen

DORMELLETTO: CAPETTA Andrea

FELIZZANO 1920: APICELLA Lorenzo Mattia – LUCCHINI Alessandro

JUNIOR TORRAZZA: HAMRAD Mattia – AGRICOLA Matteo

MONCALVO CALCIO: BADUINO Andrea – CERRUTI Marco

MONREGALE CALCIO: RATTO Giacomo – MULASSANO Francesco – SEGHESIO Massimiliano

PSG SSDARL: DAVID Christian

ROSTA CALCIO: SERRITELLI Riccardo – PRIZZI Andrea – COSSETTO Andrea

S.FRANCESCO: BERTOLOTTI Andrea – FALCIOLA Luca – PAPALEO Fabio

SANMARTINESE CALCIO: CORONETTI Mattia – ZERBIN Valerio

SAVIGLIANESE FBC 1919: PALUSHAJ Keid – ALLASIA Gregorio – CAPASSO Ciro

SCA ASTI: MANSUETO Jacopo – MANSUETO Nicolò – MARMO Matteo

SCARNAFIGI: GALLESIO Luca

STRAMBINESE 1924: COLOMBO Alessandro – PIANESE Matteo – VESCOVI Riccardo

VALLE PO: PIANA Francesco – PANSA Samuele – GALLESIO Luca

VENARIA REALE: RAVO Federico

VIANNEY: BONO Federico – NIGRA Paolo Umberto

VALLE VARAITA CALCIO: MARCHETTI Mattia – MARGARIA Alberto – FINO Mattia

UNDER 17

MARTEDI' ALLE 14:00 A OLEGGIO IN CAMPO SPORTIVO 9

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961: BACCALARO Simone – BATTAGLIA Amir – RANZANI Nicolò

ARONA CALCIO: BAGAROTTI Filippo – LETTIERI Vincenzo

AYGREVILLE CALCIO: AULETTA Edoardo – BIONAZ Tommaso – POZZAN Davide

BORGOVERCELLI: BOTTALICO Alessandro – CONTE Filippo – STRESS Samuele

CAMERI CALCIO: GALLO Alessandro – GALLO Carmine – PESCIO Leonardo

CITTÀ DI BAVENO 1908: BRACCHI Alessandro – CRIMI Lorenzo – SHAQJA Fabio

CITTÀ DI COSSATO: MARTINER Matteo

DUFOUR VARALLO: STANGONI Leonardo

JUVENTUS DOMO: GHEZZA Lorenzo – GIORGIS Lorenzo – STEFANETTA Denis

NOVARA FOOTBALL CLUB SRL: SCARIANO Jacopo Giovanni

POL. GRAND PARADIS: BIELLER Hervè – FICO Antonio – GIANGRASSO Alessandro

PONTDONNAZHONEARNADEVANCON: IACOBUCCI Daniel

S.FRANCESCO: CALESSI Tommaso – MOLINARI Nicolas – PREIATA Alessandro Seyh

SPARTA NOVARA: ALLIATA Tommaso – DEL DUCA Matias – ZOPPELLO Marco

V.D.A. CHARVENSOD: MARUCA Stefano – MENDEZ Emanuel – NASTASI Giuseppe Emanuele

VERBANIA CALCIO: CAVALLI Alessio – OSMENAJ Myqerem – VIANOLI Biru

VIRTUS VERCELLI: MAROCCO Emanuele – POLIMENI Matteo – SABATINO Edoardo

UNDER 17

GIOVEDI' ALLE 13:45 A VOLPIANO IN VIA TRENTO 104

ACCADEMIA PERTUSA TORINO: TARASCO Enrico

ARDOR S. FRANCESCO: SPALLINO Andrea

BSR GRUGLIASCO: RISSO Leonardo – SANFILIPPO Davide

CASTELLAMONTE A.S.D.: DE LUCA Sebastian

CHIERI: CIQUERA Alberto

COLLEGNO PARADISO: GJEKA Matteo

CRESCENTINESE: GHANNAY Yassine – MUDARO Federico – REALE Giovanni

IVREA BANCHETTE: FODOR Francesco – MONTINARO Francesco – MOSCA Tommaso

IVREA CALCIO ASD: GARAVET Simone – MADARO Stefano – MOSCA Michele

LA NUOVA LANZESE: IFRIM Edoardo Gabriel – VIGNA LOBBIA Luca

LA VISCHESE: IFTIMICIUC Roberto Davide – PAONESSA Enrico

LASCARIS: CIPULLO Francesco – UMILIO Simone

MONCALIERI CALCIO 1953: ANTONUCCI Lorenzo

NICHELINO HESPERIA: AIROLDI Lorenzo – RASO Ferdinando – VEJSITTI Davide

PECETTO: TEOBALDO Simone

PRO EUREKA: GASPARDINO Andrea – LANCELLOTTA Matteo – TETAJ Alessandro

SANMAURO: MERLINO Matteo

SPAZIO TALENT SOCCER: RIHI Zaccaria

STRAMBINESE 1924: ACQUAVIVA Riccardo – DE MIN Lorenzo – PARROTTA Alessandro

VANCHIGLIA 1915: LANDUCCI Niccolo

VENAUS: DAVI Andrea

VIANNEY: GALLO Davide – MISCIONE Matteo – PIZZUTO Alessandro

VOLPIANO: BORIN Tommaso – DISINT Simone

UNDER 15

MARTEDI' ALLE 14:00 A TORINO IN VIA GEYMONAT 11

AC CUNEO 1905 OLMO: GHIBAUDO Lorenzo – ORLANDO Pietro – BONARDI Edoardo

ALBESE CALCIO: IMARHIAGBE Emanuel – LAZZARIN CLERICHET Juan Carlos – XHEKA Christian

AREA CALCIO ALBA ROERO: PARUSSO Emanuele – MERCA Iulian Marian – CHIESA Alessandro

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA: BOTTERO Lorenzo – MARTUCCI Stefano – RAMONDA Filippo

CHERASCESE 1904: GIACHINO Federico – DE FRANCESCO Angelo – NAPOLI Iacopo

GIOVANILE CENTALLO 2006: FACCIA Filippo – CAVALLO Gianmarco

LANGA CALCIO: COCCIO Leonardo

MONREGALE CALCIO: CANAVESE Nicolo – DANNA Andrea – GERBAUDO Simone

PEDONA BORGO S.D.: BLANCHI Amedeo – SILVESTRO Nicola – MARENCO Kevin – SERRA Jacopo – BOTTERO Pietro – TECCO Francesco – PEZZANO Marco

PRO DRONERO: SUMMA Manuel – GRIBAUDO Mirko – BIANCO Denis

SALICE: ZABENA Gabriele – PANETTO Enrico – BOGLIONE Samuele

SALUZZO: ALESSO Raffaele – QUAGLIA Alessio – MENZIO Alessio

SAVIGLIANESE FBC 1919: ASANACHE Edoardo Stefane – SABENA Emiliano – DRAGO Simone

VALLE VARAITA CALCIO: FINA Michele – LACINEJ Mattia – TARANTINO Matteo

UNDER 15

MERCOLEDI' ALLE 14:00 A TORINO IN VIA GENOVA 161

ARDOR S. FRANCESCO: BOSSA Marco – MAZZA Diego – FERRARI Kevin

BACIGALUPO: SACCO Simone – GIUFFRIDA Alessandro – SANNA Stefano

BORGARO NOBIS 1965: MASSARI Matteo – PACE Leonardo – D’ONOFRIO Mattia

BRUINESE GIAVENO: NUCELLI Manuel – MORELLO Cristian – GARRONE Oliver

CALCIO SANTESENE: PERRUCCIO Fabio Geraldo – CASCELLA Leonardo – PINZARU Denis

CALCIO SETTIMO: GRASSIA Federico – LOCONTE Alessio – ZORNICIUS Andrei

COLLEGNO PARADISO: PITTAVINO Mattia – DANGELA Andrea – ZIZZO Francesco

JUNIOR TORRAZZA: BOSETTI Mattia – CONIGLIO Emanuele Gaetano

PINEROLO: ADORNETTO Simone – VALINOTTO Luca – MULAS Davide

POLISPORTIVA GARINO: GUARDALBEN Mattia – BERTOZZI Francesco – TENERIELLO Alessandro

ROSTA CALCIO: LA MALFA Simone – MAPELLI Francesco – STEFAN Lorenzo Nicolas

SAN GIACOMO CHIERI: VARTOLO Matteo – VALLONE Samuele – FILINCIERI Riccardo

SANMAURO: NERI Christian – BALOCCO Stefano – CERVELLATI Andrea

SPAZIO TALENT SOCCER: POMA Fabio

VOLPIANO: TORRESAN Luca – GAMBETTI Marco – FAYE Cheikh Bethio

UNDER 15

GIOVEDI' ALLE 14:00 A TORINO IN CORSO SICILIA 58

ACQUI F.C. S.S.D. A R.L.: MASCARINO Davide – EL HLIMI Ilyass – BOTTO Stefano

AYGREVILLE CALCIO: ZOPPO Emanuele – RASSAT Alessandro – BRISCHIGGIARO Elia

CALCIO NOVESE: MENDOLIA Damiano – BAGNASCO Edoardo – DONAPAI Manuel

CANELLI 1922: AUTERI Matteo – COLLA Marco – GRASSO Nicolo

CASALE A.S.D.: TACCHINO Mirko – NAPOLI Alessio – BENNARDO Mattia

CENTRO GIOV.CACL. AOSTA MSP: GANDOLFO Lorenzo – SANSONE Federico

OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO: PONGAN Francesco – ZANELLATO Leonardo – RE Federico – SBERNA Nicolo – FERRARIS Alessandro – BISOGLIO Emanuele

POL. GRAND PARADIS: DI MARCO Daniel – FLORIO Giacomo – LAHMADI Yasin – POZZA Lorenzo

SCA ASTI: CESTE Jacopo – RONDI Umberto – BUCCIOL Mattia

S.D. SAVIO ASTI: BILANI Andrea – CELLINO Stefano – GIARDINO Mariano

S.G. DERTHONA: GHIDOTTI Federico – BUONORA Pietro – FISCHETTI Matteo – CAPOCCHIANO Francesco

TIGER NOVI: RICCABONE Simone – PANFILO Valerio – PRIMERANO Thomas

V.D.A. CHARVENSOD: POLETTI Simone – BONASERA Mattia Giuseppe – FAZARI Nicolò

FEMMINILE

MERCOLEDI' ALLE 19:00 A GRUGLIASCO IN VIA MILANO 61

A.C. BRA: MARENCO Noemi – STALLA Arianna

ACADEMY PRO VERCELLI: GODIO Simona

ACCADEMIA TORINO: CORZETTO Matilde – GIUFFRIDA Giulia – SCHIRRU Paola

A.C.F. BIVEO: GIBELLO Lucia

A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO: CAVALLO Simona – CIRAVEGNA Giorgia – VALENTE Aurora

A.S.D. BULÈ BELLINZAGO: BRUNO Gaia Maria – EL AKRI Fadwa – GRAMONI Elisa

A.S.D. CANDIOLO: BATTAGLIA Michaela – FASSI Andrea – SUTERA Rachele

A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1909: COVA Cecilia – MISTER Sofia – MITIDIERI Giulia

A.S.D. QUARONESE: TONELLA Emy

A.S.D. TORINO WOMAN: GROMETTO Beatrice – ZAPPONE Valentina – LOMBARDO Arianna

CUS TORINO: CASETTA Alessia Maya

FEMMINILE JUVENTUS TORINO: BODINI Francesca – SOBRINO Noemi – ROSANO Martina

MONCALIERI CALCIO: BACCINO Aurora – PASQUARIELLO Giulia – PRENCIPE Federica – SOTTIL Marta

RACCO 86: ALBERTENGO Giorgia – BARBERO Letizia – CORONA Sabrina – ELIA Anna – FRANCESCHINI Ambra

SSD NOVARA FC SRL: BRICCO Agnese – GUARDA Francesca – PURICELLI Martina

U.S.D. JUVENTUS DOMO: BUTTÉ Margherita