Dall'Under 19 all'Under 15, tutte le convocazioni della prossima settimana

Ultima settimana di raduni prima delle feste. Sono due gli impegni per l’under 19 di Licio Russo e l’Under 17 di Claudio Frasca; i primi saranno impegnati martedì 21 e mercoledì 22, mentre i 2005 lunedì 20 e martedì 21. L’unico appuntamento per l’Under 15 di Vitantonio Zaza è previsto per mercoledì 22.

UNDER 19

Appuntamento martedì 21 dicembre in via Leonardo da Vinci 24, a Grugliasco. Ore 13:45

ALPIGNANO: Daniele GIARDINI, Niccolò MIRABELLA, Luigi MASTRAPASQUA

BORGARO: Gabriele ASEGLIO GIANINET, Lorenzo CASSETTA, Thomas FIMOGNARI, Simone QUACECI.

BSR GRUGLIASCO: Alessandro PALUMBO

SETTIMO: Luca MANGIARDI

CASELLE: Lorenzo VADRUCCI, Stefano GENTILE, Fabio Ilario DELTETTO

CBS: Alessandro ACHINO

CHISOLA: Clemente PEROTTI, Andrea BOTTALE, Nicolò DAGASSO, Gianluca GERMINARIO, Simone BERNARDON

IVREA BANCHETTE: Fabio IPPOLITO

LA PIANESE: Simone ENRICO

LASCARIS: Nicolò LAPIS, Mattia MARCHESINI, Andrea LA CAVA, Leonardo PRETTI

LUCENTO: Jose Mario LICCIARDINO

PRO EUREKA: Matheus PRIVEATO LUZ DOS SANTOS, Loris GOLFARELLI, Gabriele PALESTRO

VANCHIGLIA: Thijs BARCELLONA

VENARIA: Matteo LANZAFAME, Luca DE PAOLA, Daniele CESARANO, Stefano PAVANELLO, Loris PAPAGNO

UNDER 19

Mercoledì 22 dicembre, Via Palatucci 12, ore 13:45

ATLETICO TORINO: Luigi PALMIERE, Andrea SOMMI

BARCANOVA: Stefano RONGIOLETTI

SETTIMO: Marco MILANESIO

CBS: Alessandro VANDER ELST

CHISOLA: Lorenzo VIANO, Andrea BOLLA

CIT TURIN: Gianmarco CANAL, Adrien SANDJO NANA

IVREA BANCHETTE: Alex Gus WYNANTS

IVREA CALCIO: Matteo BONACCORSI, Riccardo SARDARO

LASCARIS: Gabriele SAPONE, Mirko VASSALLO

LUCENTO: Alessandro TAURIELLO, Francesco PACE, Mario Antonio MANAGÒ, Dario GRAVINA

POZZOMAINA: Stefano BALLATORE, Edoardo COVELLO, Emiliano PAVIA, Matteo PANETTA

PSG: Mirko DI CRISTOFARO, Samuele ALTINA

TORINESE: Dennis ROSSI

VALDRUENTO: Matteo Aldo TONELLO

VANCHIGLIA: Fabio LA FORGE, Marco GALLO

VENARIA: Luca NEPOTE

VOLPIANO: Jacopo CAVALLARI, Stefano CAVALLA

UNDER 17

Lunedì 20 dicembre, via delle Scuole, Centallo. Ore 14:00

ALBESE: Federico NATTA, Matteo GHI, Simone GIANNUZZI

AREA CALCIO ALBA ROERO: Pietro MUSSO, Mattia BERTELLO

NOVESE: Matteo CANEVA, Lorenzo BISIO

CANELLI 1922: Tommaso SANGHEZ, Stole TRAJANOV, Luca BOTTERO

CHERASCHESE: Manuel MATIJA, Lorenzo CAVALLERO, Tommaso CAMPANELLA

GIOVANILE CENTALLO: Jacopo GHIVARELLO, Mattia BERTOLA

MONCALVO CALCIO: Andrea MOLINO

MONREGALE CALCIO: Tommaso GALVAGNO, Gabriele BONFANTI, Jacopo ODASSO

POLISPORTIVA MONTATESE: Gabriele D’ANGELA, Samuele GIORIO, Alessandro CASETTA

SALICE: Giacomo OPERTI, Fabio ISOARDI, Nicolò GAGINO

SALUZZO: Ludovico DI PIERDOMENICO

SAVIGLIANESE: Lorenzo SIMONDI, Filippo DI FRANCESCO, Madalin CHELARESCU

SCA ASTI: Christian CERCHIO, Edoardo BRACCO, Davide MINNITI

S.D. SAVIO ASTI: Giorgio MORO, Andrea CALDARA, Davide SERRA

S.G. DERTHONA: Simohamed EL OUALID

TIGER NOVI: Leo Gabriel OLIVERI

VALLE PO: Tommaso MANUSE’, Simone MEIRONE, francesco TEVINO

UNDER 17

Martedì 21 dicembre, Via Sotti 22, Garino. Ore 14:00

CUNEO 1905 OLMO: Giacomo CERETTO CASTIGLIANO, Gabriele BODINO, Pietro BOTASSO

ACQUI: Guglielmo MORGANTI, Tommaso ROBBIANO, Matteo BOSIO

BRA: Riccardo NEGRO, Paul UDREA, Umberto QUARANTA

BSR GRUGLIASCO: Nicolò PASQUA

NOVESE: Luca AMARADIO

CASALE: Andrea MALPASSUTO, Tommaso VARALLO, Francesco PERDICARO

CBS: Francesco BRANCA, Emanuele LUXARDO

CHIERI: Fabio BIONDO, Federico CIOCIOLA, Diego SUSSETTO

COLLEGNO PARADISO: Alessandro SGANGA

FOSSANO: Andrea BERGESIO, Matteo VIGLIETTA

GIOVANILE CENTALLO: Simone MININI

LASCARIS: Alessandro COSTA, Jacopo DEMATHEIS

LUCENTO: Mattia RIGATTO

MIRAFIORI: Riccardo BROGNA, Anointing DELBOSCO

MORETTA: Alberto GRAMARI, Samuele BLENCIO

QUINCINETTO TAVAGNASCO: Matteo GIUSTI

RG TICINO: Samuele PRUTEAN, Federico MAIOLO

SALUZZO: Manuel BERTELLO, Marco BONNIN

S.G. DERTHONA: Giacomo MASSONE, Nicolò GOTTA, Federico PRAGLIA

VALLE VARAITA: Tommaso MATTIO

VOLPIANO: Massimiliano BOLLERO

UNDER 15

Mercoledì 22 dicembre via Adamello, a Trino. Ore 14:00

ACCADEMIA BORGOMANERO: Denys LUKIV, Leonardo LUPANO, Alex ANCILLOTTI

ARONA: Thomas SANSONE

BRA: Aleksandar STOJMENOVSKI, Carlo GERMANETTI

BORGOVERCELLI: Adam ZIDAN, Mirko CASTIGLIA, Matteo BRUNA

BULÉ BELLINZAGO: Diego CARFORA, Andrea COTUGNO, Alessio BONASSI, Lorenzo SALVATORE

CAMERI: Tommaso SODERO, Luca PISANI, Nicolò CAMMARELLA

CHISOLA: Vittorio CORRENTI

CITTÀ DI BAVENO: Andrea BETTINI, Gabriele TOTA

CITTÀ DI COSSATO: Andrea CORDERA, Martino GAMBARO, Marco RAGNO

DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI: Tommaso FRANCIA, Fabio RIZZO, Giacomo CENTENARO

IVREA CALCIO: Gabriele VALEZANO

JUVENTUS DOMO: Nicholas BINDA, Marco DI DOMENICO, Gabriele GHEZZA

LUCENTO: Giorgio LOSI

NOVARA FOOTBALL CLUB: Matheus DIAS, Yann REGGIANI

PRO EUREKA: Gabriele BRANCATO

SANMARTINESE: Fabio BELLINI, Christopher FORTUNA, Davide SALAMANCA

SPARTA NOVARA: Gustavo SICILIANO, Nicolò VANDONI, Marcello CRESPI

VERBANIA: Paolo MANDICA, Davide FALCIONI, Daniele PIANA