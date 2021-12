Dalla Promozione alle giovanili: ripresa spostata a fine gennaio

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta lo ha reso noto in mattinata: in seguito al Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti svoltosi ieri, 30 dicembre, l'attività di carattere Regionale subisce uno slittamento della ripresa dopo la sosta natalizia. Inizialmente prevista per il weekend del 15/16 gennaio, la ripresa dell'attività regionale (dalla Promozione fino alla Terza Categoria e dall'Under 19 all'Under 14) è stata spostata al 30 gennaio, con il weekend del 22/23 dedicato ai recuperi (slot inizialmente calendarizzato l'8/9 gennaio). Rimane da capire come il Comitato deciderà di comportarsi con la chiusura dei campionati: slittare la conclusione degli stessi o inserire turni infrasettimanali.

Capitolo Eccellenza. Dovendo affrontare una fase nazionale ed essendo diventata la scorsa stagione una categoria "di interesse nazionale", l'Eccellenza fa vita a sé. Il ritorno in campo era inizialmente previsto per il 9 gennaio e anche qui c'è stato uno slittamento, ma soltanto di una settimana. Infatti il campionato riprenderà il 16 gennaio. La finale di coppa Eccellenza invece rimane invariata il 6 gennaio.

Questo il testo del comunicato con tutte le nuove date:

A seguito delle considerazioni e valutazioni emerse nell’ambito del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi il 30 Dicembre u.s., si è riunito in data odierna il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale il quale ha deliberato il differimento della data di inizio di alcuni Campionati e Tornei LND SGS regionali, come di seguito evidenziato, precisando che viene utilizzata la giornata di Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio 2022 per l’effettuazione delle gare di recupero:

Campionato di Eccellenza

Domenica 16 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionato di Promozione

(gironi A, C e D) Domenica 30 Gennaio 2022 15ª andata

Campionato di Promozione

(Girone B) Domenica 30 Gennaio 2022 17ª andata

Campionato di Prima categoria

Domenica 30 Gennaio 2022 15ª andata

Campionato di Seconda categoria

(Gironi A, B, C, D, E, F e G) Domenica 30 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionato di Seconda categoria

(Girone H) Domenica 30 Gennaio 2022 15ª andata

Campionato Under 19 Regionale

Sabato 29 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionati e Tornei Regionali Under 17-16-15 e 14

Sab. 29 e Dom. 30 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionato Allievi Under 18

(Gironi A -C -D) Domenica 30 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionato Allievi Under 18

(Girone B) Domenica 30 Gennaio 2022 13ª andata

Campionato Under 15 Femminile

Domenica 30 Gennaio 2022 4ª andata

Coppa Italia Calcio Femminile

Domenica 30/1/2022 quarti di finale – gare di andata

Restano confermate le seguenti manifestazioni nelle date già ufficializzate nonché la ripresa delle attività come di seguito trascritto:

Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza – finale

Giovedì 6 Gennaio 2022

Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile – final four

Sabato 15 e Domenica 16 Gennaio 2022

Campionato Serie C1 calcio a cinque

Venerdì 21 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionato Serie C2 calcio a cinque

Lunedì 31 Gennaio 2022 1ª ritorno

Campionato Serie D calcio a cinque

Lunedì 7 Febbraio 2022 1ª ritorno

Campionato calcio a cinque femminile

Sabato 5 Febbraio 2022 1ª ritorno

Campionato Under 21 calcio a cinque

Sabato 5 Febbraio 2022 1ª ritorno

Campionato Under 17 calcio a cinque

Sabato 22 Gennaio 2022 4ª ritorno

Campionato Under 15 girone A calcio a cinque

Domenica 30 Gennaio 2022 3ª ritorno

Campionato Under 15 girone B calcio a cinque

Domenica 23 Gennaio 2022 4ª ritorno

Campionato Eccellenza Femminile Regionale

Domenica 6 Febbraio 2022 1ª ritorno

Campionato Juniores Under 19 Femminile

Domenica 6 Febbraio 2022 1ª ritorno

Campionato Under 17 Femminile

Domenica 6 Febbraio 2022 3ª ritorno

Campionato Under 15 seconde squadre

Domenica 30 Gennaio 2022 1ª ritorno

Torneo Under 14 seconde squadre

Domenica 13 Febbraio 2022 1ª ritorno

Torneo Under 14 pro

Domenica 6 Febbraio 2022 1ª ritorno

Torneo Under 13 pro

Domenica 6 Febbraio 2022 1ª ritorno

La Coppa Piemonte Valle d’ Aosta di Calcio a Cinque serie C2 e D viene posticipata al termine del Campionato.

Per quanto attiene all’attività provinciale, sarà cura delle rispettive Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvedere a calendarizzare le attività in funzione di quanto sopra specificato.