Pallone d'oro: per il ritorno in edicola coupon speciale da 100 punti

Si torna in Edicola per il primo numero del 2022 e si torna con un tagliando speciale per il Pallone d'oro. Nell'ultimo numero di Natale abbiamo messo il coupon da 150 punti che ha avuto i suoi effetti sulla graduatoria (la trovata aggiornata a pagina 16):in Under 16 la sfida si fa più accesa che mai per il podio, mentre in Under 14 arriva il record di punti accumulati.

La sfida però non è finita perché sul giornale arriva un coupon da 100 PUNTI. Occasione ghiotta per sconvolgere nuovamente la graduatoria.