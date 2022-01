Regionali: le top 11 per minutaggio, dall'Under 19 all'Under 14

In edicola questa settimana la top 11 dei giocatori maggiormente impiegati nel girone d’andata, categoria per categoria. A partire dalla nostra App tutti i giocatori con più minuti.

In under 19 nessuno ha fin qui giocato più minuti di Franzoso del Rosta, di Ferrari del Bulè Bellinzago e di Lo Cicero dell’Ivrea Banchette, che hanno disputato tutti i 1170 minuti giocati. Stesso discorso in Under 17 per Tiloca della Rivarolese, D’Aprile del Quincitava e Nicolotti dell’Alicese Orizzonti, che non hanno saltato nemmeno un minuto. In under 16 invece sono ben 7 i giocatori a minutaggio pieno fin qui. Sette sono anche i giocatori dell’under 15 ad esser rimasti sempre in campo, tra cui Gamba del Pertusa, Pregnolato del Mirafiori e Nardiello del Pecetto. In Under 14 Meloni è l’insostituibile della Bruinese, Donadio sostiene a pieno regime gli attacchi dell’Alpignano con la fiducia incondizionata di Baseggio.

