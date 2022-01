Giovanili Regionali: Ietto re della Top 11 per media minuti gol; Pallone d'Oro altri 100 punti

Continua il viaggio dentro le statistiche dei campionati regionali. Statistiche trovate dettagliate per categoria, girone, squadra e giocatore sulla nostra App. Dopo la Top 11 per minutaggio, sul giornale di questa settimana troverete la Top 11 per Media Minuti/Gol. Dall’Under 19 all’Under 14 un viaggio all’interno di chi segna a ritmi mostruosi sia giocando quasi tutte le partite per intero, sia di chi gioca meno, ma quando entra è una sentenza. Exempli gratia: la miglior Media Minuti/Gol che appartiene a un giocatore che ha fatto abbastanza minuti (in Under 14 la soglia scelta è sopra i 250’ minuti giocati) è Alessio Gaetano Ietto, attaccante del Gassino 2008 che con i suoi 20 gol in 555’ ha trascinato i suoi compagni in vetta alla classifica del Girone B di Under 14. La media gol fa spavento: un’esultanza ogni 28’, meno di un tempo di gioco.

Da pagina 17 a pagina 21 trovate le top 11 statistiche accompagnate da approfondimenti su ogni categoria.

A pagina 14 la graduatoria aggiornata a venerdì del Pallone d'Oro: anche questa settimana ci sarà il coupon e, come nello scorso numero, varrà 100 punti. Occasione ghiotta per allungare in classifica o riaprire giochi che sembrano chiusi.