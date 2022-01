Giovanili Regionali: i pronostici per il girone di ritorno

Scaldate i motori! La prossima settimana le giovanili tornano in campo con i recuperi, andando a chiudere così una volta per tutte il girone d’andata. Quale modo migliore di preparare il ritorno dei pronostici per il girone di ritorno? Sul giornale di questa settimana una pagina dedicata a ogni categoria dall’Under 19 all’Under 14 nella quale troverete due tipi di pronostici. Quelli fatti da noi e quelli fatti da un calciatore di ogni girone.

Che pronostici? Il classico tabellone sprint. Viene pronosticata per ogni squadra i punti che farà contro ogni contendente fino a stimare i punti totali che verranno racimolati a fine campionato. Da queste proiezioni si vedono numerose sorprese: la Pro Eureka Under 14 nel Girone B è una delle squadre a recuperare più posizioni andandosi a piazzare al terzo posto dietro a Gassino e Volpiano.

Simone Peradotto, attaccante del Volpiano Under 15. Il centravanti torna dall'infortunio e darà il suo contributo alle Foxes di Roberto Uranio per l'obiettivo primo posto nel Girone B.

Ci sono poi le variabili da prevedere: in Under 15, per esempio, il ritorno di Simone Peradotto in aggiunta a Edoardo Reci crea le condizioni giuste per la volata decisiva per il primo posto nel Girone B. Effetto proporzionato e contrario l’infortunio rimediato da Gabriele Tucci questa domenica in Eccellenza. Ko che può risultare un bastone nelle ruote dei rossoblù di Pierro in Under 17.

I vostri pronostici. 25 calciatori intervistati, 5 per ogni categoria e quindi uno per girone. Ecco gli articoli e i calciatori intervistati

UNDER 19

• GIRONE A: Gabriele Ferrari, Bulé Bellinzago.

• GIRONE B: Gabriele Bufalino, Settimo.

• GIRONE C: Enrico Capra, Caselle.

• GIRONE D: Riccardo Vicenzutto, Garino.

• GIRONE E: Simone Scimé, Bacigalupo.

UNDER 17

• GIRONE A: Joshua Micheletti, Biellese.

• GIRONE B: Filippo Marotta, Lascaris.

• GIRONE C: Mattia Azzolina, Paradiso.

• GIRONE D: Lorenzo Cavallero, Cheraschese.

• GIRONE E: Emanuele Luxardo, Cbs.

UNDER 16

• GIRONE A: Domenico Eterno, Rg Ticino.

• GIRONE B: Gabriele Chieco, Caselle.

• GIRONE C: Andrea Gironda, Chisola.

• GIRONE D: Alessandro Mazzoni, Bra.

• GIRONE E: Filippo Nirta, Pozzomaina.

UNDER 15

• GIRONE A: Andrei Zorniciuc, Settimo.

• GIRONE B: Marco Poma, Ivrea.

• GIRONE C: Simone La Malfa, Rosta.

• GIRONE D: Pietro Chiaramello, Giovanile Centallo.

• GIRONE E: Leandro Galtieri, Area Calcio.

UNDER 14

• GIRONE A: Gabriele Valente, Sparta Novara.

• GIRONE B: Gabriele Fruianu, Borgaro.

• GIRONE C: Riccardo Enrico, Vanchiglia.

• GIRONE D: Mattia De Benedictis, Giovanile Centallo.

• GIRONE E: Riccardo Acconciaioco, Cbs.

PALLONE D'ORO

Anche questa settimana una pagina dedicata al Pallone d'Oro. La graduatoria aggiornata al venerdì con la seconda proiezione delle categorie EXTRA e il Coupon da 50 punti da inviare in redazione. Ricordatevi di segnalare, oltre al giocatore, un allenatore, un dirigente, un presidente o una qualsiasi preferenza per le nostre categorie EXTRA.