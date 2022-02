Che scossone in casa Brianza Olginatese: cambiano i quadri tecnici a soli dieci giorni dal campionato

Lo scossone che non ti aspetti, specie con l'inizio ormai imminente del girone di ritorno, ha epicentro in quel di Olginate, sede della Brianza Olginatese: un effetto a catena che vede protagonisti Luca Gnutti, direttore sportivo dell'agonistica, Daniele Cadelano, tecnico dell'Under 16 arrivato in casa bianconera la scorsa estate, Ermes Casciana, storico collaboratore tecnico di Nicolò Conca in Under 15 e anche Federico Salomoni, responsabile del settore giovanile dell'Academy Brianza Olginatese.

Il centro sportivo di Olginate di via delle Industrie, da sempre casa della Brianza Olginatese e protagonista di numerosi incontri, battaglie e sfide che hanno reso la società bianconera la realtà che abbiamo imparato a conoscere

I DETTAGLI: UNDER 17 ÉLITE

Tutto è partito dalla decisione di Luca Gnutti, che dopo una vita passata tra campo e scrivania lascia la guida tecnica dell'Under 17 Élite per dedicarsi completamente al ruolo di direttore sportivo. Uno degli artefici del miracolo Scudetto dei classe 2002, saliti sul trono d'Italia nel giugno del 2019, Gnutti lascia in corsa i suoi classe 2005, attualmente in una situazione di classifica certamente lontana da quelle che erano le aspettative. Appena sette punti conquistati in undici giornate hanno rilegato i bianconeri al penultimo posto in classifica al pari della Folgore Caratese, altra sorpresa in negativo dell'Élite.

Al posto di Luca Gnutti, dunque, sulla panchina più ambita del settore giovanile sederà Daniele Cadelano. Arrivato la scorsa estate in quel di Olginate dalla Cisanese, il giovane allenatore si è messo in mostra nell'Under 16 collezionando risultati importanti in un girone tutt'altro che semplice. 20 punti in classifica, 34 gol fatti e solamente 12 subiti: questo il bottino di Cadelano alla guida dei classe 2006, che da queste ore avranno a disposizione un nuovo allenatore, volto divenuto ormai ben noto nell'ambiente bianconero.

Luca Gnutti e la sua grinta: particolarità che lo ha sempre contraddistinto nel suo lunghissimo percorso in panchina, che dalla ripresa dei campionati proseguirà esclusivamente come direttore sportivo

UNDER 16

Si tratta di Ermes Casciana, forte di un tesserino allenatore Uefa C e di un'esperienza non indifferente come vice allenatore di Nicolò Conca, fino ad oggi il suo punto di riferimento nelle ultime tre stagioni al timone dell'Under 15 Élite. Quella di Luca Gnutti è dunque la più classica delle soluzioni interne, non volendo rimescolare troppo le carte in un momento delicato della stagione, lasciando così alla prossima estate eventuali rivoluzioni. Cambiamenti che sappiamo essere all'ordine del giorno nella società bianconera, visto che l'asset dirigenziale dovrebbe subire un profondo cambiamento.

L'ORGANICO TECNICO DELLA BRIANZA OLGINATESE

Direttore sportivo : Luca Gnutti

Under 17 Élite : Daniele Cadelano

Under 16 : Ermes Casciana

Under 15 Élite : Nicolò Conca

Under 14: Luca Donato

La rosa classe 2006 della Brianza Olginatese, protagonista indiscussa del girone d'andata dell'Under 16 Regionale, che saluta Daniele Cadelano per accogliere Ermes Casciana

IL FUTURO

È notizia degli ultimi giorni la rimodulazione del settore giovanile bianconero - che comprenderà Brianza Olginatese e Academy Brianza Olginatese - che verrà formalizzato con ogni probabilità nel mese di giugno. Il protagonista è ancora una volta Luca Gnutti, il cui dietrofront circa l'impegno in panchina sarà seguito da quello come direttore sportivo: il volto storico di Olginate è infatti pronto a fare un passo indietro anche dal ruolo di responsabile del settore giovanile, diventando a tutti gli effetti un direttore tecnico dell'intero settore giovanile bianconero. Al suo posto, sulla falsariga dell'impegno su più fronti come direzione tecnica, Federico Salomoni - attualmente ds dell'agonistica sponda Academy - dovrebbe ricoprire tale ruolo in maniera trasversale.