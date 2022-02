Giovanili Regionali: miracolo a Cirié, il sogno Rappresentative è già finito

Settimana di recuperi che riserva qualche sorpresa, specialmente in Under 15 dove il Lascaris non va oltre lo 0-0 contro un’eroica Virtus Ciriè. La Cbs Under 17 torna con l’amaro in bocca dalla trasferta di Asti e fallisce quindi l’aggancio in vetta al Chieri. Il mercato tra i 2005 Christian Cabitza fa da copertina degli esordienti dal mercato: la sua prima con la maglia del Caselle è coronata dal due dei sei gol rifilati all’Ivrea Banchette.

• Rappresentative: in settimana è arrivata l’ufficialità del rinvio del Torneo delle Regioni. Nei passati numeri avevamo avanzato qualche proposta per evitare di mandare in fumo la terza stagione consecutiva delle Rappresentative: a pagina 27 l’intervista a Christian Mossino, presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che spiega i piani del Club Piemonte da qui a fine stagione.

• Pallone d’oro: questa settimana niente graduatoria sul giornale, ma non per questo si deve rinunciare al Coupon. A pagina 21. Trovate il Coupon da 50 punti.

Il giornale lo trovi in edicola o dal lunedì mattina nella nostra Edicola Digitale (qui il link alla sezione abbonamenti).

LE PARTITE SEGUITE

UNDER 17

• GIRONE A: Borgovercelli-Verbania.

• GIRONE C: Paradiso-Pozzomaina.

• GIRONE D: Saluzzo-Bra.

• GIRONE E: Asti-Cbs.

UNDER 16

• GIRONE C: Sca Asti-Bsr Grugliasco.

• GIRONE D: Saluzzo-Caraglio.

• GIRONE E: SD Savio Asti-Mirafiori.

UNDER 15

• GIRONE A: Pro Eureka-Borgovercelli.

• GIRONE B: Virtus Cirié-Lascaris.

• GIRONE C: Rosta-Paradiso.

UNDER 14

• GIRONE D: Moncalieri-Giovanile Centallo.

• GIRONE E: Chisola-Pinerolo.