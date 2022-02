Avvicendamento Barbieri-Parvis: come cambiano gli scenari futuri

Un San Valentino di fuoco. Il giorno della festa degli innamorati è coinciso con la fine del rapporto tra il Cimiano e Alessandro Parvis, ormai ex direttore sportivo dell'agonistica rossonera e in via Don Calabria da meno di un anno. La soluzione dei vertici societari porta il nome di Marco Barbieri, il quale sta attualmente vivendo la sua prima settimana da responsabile del settore giovanile. Se nell'immediato, complici i campionati che stanno entrando sempre più nel vivo, tale avvicendamento cambia effettivamente poco, in casa Cimiano bolle già qualcosa in pentola in vista della prossima stagione.

Notizia dell'addio: il comunicato ufficiale del Cimiano circa il sollevamento di Alessandro Parvis dal ruolo di direttore sportivo

CONFERME

La notizia più importante riguarda lo stesso Barbieri, la cui promozione a diesse dell'agonistica sarà seguita da una riconferma pressoché certa anche per la prossima stagione sportiva. Vengono di conseguenza le scelte che deciderà di adottare lo stesso Barbieri, soprattutto se consideriamo che l'attuale staff tecnico era stato scelto la scorsa estate da Alessandro Parvis. Non dovrebbero però esserci rivoluzioni in casa rossonera: vanno verso una riconferma pressoché certa Cristiano Gazzola, Andrea Nicoli ed Enrico Sangaletti, mentre resta da capire quale posizione ricoprirà Claudio Finocchiaro, promosso dalla pre-agonistica dopo l'esonero di Alberto Di Buduo e attualmente coadiuvato da Gazzola alla guida dell'Under 16 Regionale.

La notizia dell'esonero: Cristiano Gazzola e Claudio Finocchiaro furono scelti da Parvis per rimpiazzare Alberto Di Buduo

CERTEZZE

L'altra notizia principe riguarda proprio la figura dell'ex tecnico dei classe 2006 rossoneri, sollevato dall'incarico sotto la gestione Parvis ma attualmente ancora una risorsa per la società di via Don Calabria in quanto coordinatore tecnico della Scuola Calcio e referente per il mondo Milan. La presenza dello stesso Di Buduo al fianco di Marco Barbieri nella serata inaugurale del Torneo Annovazzi dello scorso martedì, che ha visto i classe 2008 del Cimiano perdere ai rigori contro i pari età dell'Aldini, rappresenta con ogni probabilità il preludio di ciò che si vivrà in estate: un ritorno di fiamma in panchina. Sembra infatti tutto fatto per il rientro Di Buduo nell'agonistica rossonera, mentre resta ancora da capire dove vorrà piazzarlo Barbieri.

Marco Barbieri in divisa Cimiano, promosso dallo scorso lunedì a direttore sportivo

FUTURO

È ben delineato anche il futuro di Alessandro Parvis, la cui esperienza in via Don Calabria è durata meno di una stagione. Alla base del divorzio ci sarebbero state visioni differenti circa il lavoro da portare avanti nell'agonistica, ma il giovare direttore sportivo ha già a tutti gli effetti voltato pagina visto che il prossimo anno passerà ufficialmente al Club Milano. Resta da capire in quale ruolo, vista la presenza di Luca Campisi come direttore sportivo, anch'esso ex Cimiano: facile immaginarlo nel ruolo di scouting, mentre rimane comunque percorribile un eventuale binomio con l'attuale diesse, con Parvis che potrebbe prendere in mano la direzione sportiva dall'Under 19 in su.