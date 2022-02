Sondaggio: quale bomber riuscirà a segnare più gol?

Yassine Sabili, Lorenzo De Leo e Samuele Algarotti per l'Under 17 Élite. Giovanni Simeone, Arouna Rossi e Manuel De Cecco per l'Under 15 Élite. Sei bomber capaci di mettere a segno un totale di 65 gol in questa prima parte di campionato: ma chi tra loro riuscirà a segnarne di più il prossimo weekend?

LE CLASSIFICHE MARCATORI: UNDER 17 E UNDER 15