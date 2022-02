Chi è stato il bomber più prolifico del weekend?

17 su 262: questi i voti ricevuti da Yassine Sabili nel nostro sondaggio di giovedì scorso, nel quale vi abbiamo chiesto quale capocannoniere delle due categoria Regionali Élite sarebbe riuscito a fare più gol. Ebbene sì, poco più del 6% dei votanti ha puntato sul fantasista dell'Universal, che puntualmente ha ribaltato il pronostico segnando ben tre gol nel roboante 4-1 con il quale i ragazzi di Puleo si sono imposti sulla Sestese. Una prova maiuscola quella del numero dieci giallorosso, salito così a quota sedici gol stagionali: numeri da capogiro per un giocatore imprescindibile, a tratti inarrestabile e decisamente fuori categoria. Lo sa bene il tecnico siciliano, che se lo coccola e ci sta puntando all-in per sognare in grande, ma lo sanno anche le squadre professionistiche della zona, a cui un Sabili in più - magari già dalla prossima estate - non farebbe affatto male.

Yassine Sabili, classe 2005 dell'Universal e autore di tre gol contro la Sestese

UNDER 17 ÉLITE

Tuttavia, anche coloro che hanno puntato i propri due euro sugli altri cavalli di razza sono caduti decisamente in piedi, chi più e chi meno. Divide quanto accaduto in Under 17 Élite: il capocannoniere del girone B - Lorenzo De Leo, centravanti dell'Enotria - non ha tradito le attese ed ha messo a segno il tredicesimo sigillo stagionale, mentre nel C bomber Samuele Algarotti è rimasto a secco nella difficile trasferta di Sarnico (QUI LA CRONACA), con il suo Brusaporto caduto rovinosamente 4-0. Il classe 2005 rossoblù alla vigilia ha ricevuto 37 voti, mentre in ben 55 hanno puntato sul baby talento bergamasco. Due prestazioni agli antipodi, che tuttavia non fanno altro che alimentare le attesa in vista del prossimo weekend: De Leo proverà a fare sfracelli contro il Villa Valle, Algarotti proverà lo stesso contro la Vighenzi

LE CLASSIFICHE MARCATORI

Manuel De Cecco, baby talento del Lombardia Uno e uno dei protagonisti della sfida al Segrate di domenica scorsa

UNDER 15 ÉLITE

Finisce con una parità pressoché assoluta il testa a testa nell'Under 15 Élite, anche se Arouna Rossi sarà ora costretto ad inseguire in virtù del turno di riposo che ha caratterizzato il weekend della sua Enotria. Il campo ha invece parlato per Manuel De Cecco del Lombardia Uno e Giovanni Simeone della Virtus Ciserano Bergamo: l'esterno rossonero ha aperto le marcature nella sfida di via Pozzobonelli contro il Segrate (QUI LA CRONACA), il centravanti rossoblù ha invece calato il momentaneo poker nella trasferta di Darfo Boario, sfida poi conclusa con un 5-0 senza storia a favore della squadra di Cavalli. Se per Rossi - 35 voti per lui - il discorso è rimandato al prossimo weekend, sia De Cecco che Simeone sono dunque riusciti ad andare in gol: i voti per il milanese sono stati ben 101, mentre in 17 hanno puntato sul capocannoniere del girone C.

LE CLASSIFICHE MARCATORI