Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Questa settimana i Regionali si fanno più grandi. Sul giornale in edicola (e in edicola digitale) questo lunedì ogni categoria avrà una pagina in più dedicata a ogni categoria. Pagine arricchite anche dal ritorno dei tabellini scritti sulla carta. Oltre alle 54 partite sul campo (QUI L'ELENCO COMPLETO), il numero di questa settimana è ricco di punti sui gironi, approfondimenti, top 11 e statistiche.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• Caos Casale (Pagina 19): nel Monferrato la nuova dirigenza nerostellata si trova al centro di un tutti contro tutti. Dalla protesta degli allenatori delle giovanili alla diatriba con l'ex Presidente Coppo. La prima testa a cadere è quella del DG Michele Padovano.

• Pallone d'Oro (Pagina 61): La graduatoria aggiornata a venerdì e il nuovo Coupon da 50 punti.

• UNDER 17 (pagine 20-23)

Deljallisi match-winner; Ticino sull' Altomonte

• UNDER 16 (pagine 24-27)

Sanmartinese da sogno, Lizza espugna Lucento

• UNDER 15 (pagine 28-31)

Fiore come Benzema; Valleriani -bet, 25 gol

• UNDER 14 (pagine 32-35)